Sinead O’Connor está lista para dejar a un lado su carrera musical después de más de cuatro décadas de muchas presentaciones y controversias.

“Esto es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en el negocio discográfico. He envejecido y estoy cansada”, escribió O’Connor en su cuenta de Twitter el viernes pasado. “NVDA en 2022 será mi último lanzamiento. Y no habrá más giras, ni promociones”.

Actualmente, O’Connor se ha mantenido activa haciéndo promoción de su libro de memorias, titulado “Remembering”, que ya está disponible para la compra. En este libro de 313 págimas, la cantante documenta muchos elementos que dieron forma a su vida, incluida la pobreza, la separación de sus padres y el crecimiento en medio de una agitación sociopolítica en Irlanda. Por otro lado, también habla de su participacón en el programa Saturday Night Live, donde rompió una foto del papa Juan Pablo II, que cambió su carrera para siempre. En una entrevista para Entertainment Weekly, la irlandesa indicó que por 10 años, luego de romper aquella foto, “Todo el mundo me trataba como si fuera una perra loca, porque rompí la foto del Papa”.

Sobre su jubilación, O’Connor reveló en Twitter que fue escribir sobre sus memorias lo que la ayudó a darse cuenta de que ella era su propia jefa y que no necesitaba esperar el “permiso de los hombres”.

Además de eso, aprovechó para hacer un llamado a los productores del programa The Voice, en Irlanda, para que la tomen en cosideración para ser jurado. “PD: me estoy retirando... siempre he querido ser uno de los artistas involucrados en la presentación y tutoría de The Voice de irlanda... pero nunca tuve la libertad de hacerlo. Estoy ahora disponible :) Así que si alguna vez me quieren, puede contactar a mis agentes :)”, concluyó.

En octubre de 2018, la cantante anunció que se había convertido al islam y que cambió su nombre a Shuhada’ Davitt. “Esto es para anunciar que estoy orgullosa de haberme convertido en musulmana. Esta es la conclusión natural de cualquier viaje de un teólogo inteligente. Todo estudio de las Escrituras conduce al islam. Lo que convierte todas las demás Escrituras en redundantes”, mencionó en aquel momento.