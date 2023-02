Erróneamente la ópera es considerada por algunos como música para un público selecto. Sin embargo, la joven soprano, Nadine Sierra, tiene como misión, no solo enseñarle el arte del canto a las nuevas generaciones, sino que este tipo de espectáculo es para todo el mundo que quiera dejarse llevar por las emociones que provoca la música.

Es por esto que, el próximo sábado, 5 de febrero de 2023, cuando esta imponente cantante suba al escenario de la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce a las 7:30 p.m., lo hará con el objetivo de desmitificar algunos mitos de este género musical. “Creo que el público que vaya al concierto se dará cuenta que muchos de los estigmas que tiene la ópera no son completamente ciertos”, explicó la cantante en una entrevista realizada en el Hotel Vanderbilt en San Juan, a unos días de su presentación. “Quiero mostrarle a la gente que para disfrutar de la ópera no hay que tener grandes escenografías o pomposos vestuarios, porque voy a estar yo solamente en tarima, con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y su conductor, el maestro Pablo Mielgo, y eso es todo lo que necesitas para crear algo inolvidable”.

El repertorio del espectáculo producido por CulturArte de Puerto Rico, titulado “Esto es coloratura”, servirá para que el público puertorriqueño conozca de primera mano el talento y el rango vocal de esta soprano de 34 años nacida en la ciudad de Fort Lauderdale, de madre portuguesa y de padre mitad puertorriqueño y mitad italiano. “Coloratura normalmente significa una voz de soprano más alta con la posibilidad de que la voz se mueva muy rápidamente a través de una serie de notas. Se podría decir que una soprano de coloratura tiene agilidad en su técnica vocal y que son capaces de cantar muchas notas al mismo tiempo”, detalló Sierra, quien se presentará por tercera vez en la isla, aunque las primeras dos se dieron cuando apenas era una estudiante de 18 años. “El repertorio que he cantado hasta ahora en mi carrera ha sido una especie de coloratura más lírico, algo que el público podrá escuchar y apreciar el sábado”.

Entre las piezas que se escucharán en el espectáculo estarán “Ah, je veux vivre” de “Romeo et Juliette”, de Charles Gounod; “Regnava nel silenzio... Quando rapito in estasi”, de la ópera “Lucía di Lammermoor” de Gaetano Donizetti; “Depuis le jour”, de la “Louise”, compuesta por Gustave Charpentier; y “E strano... Ah fors’é lui... Sempre libera”, de la ópera “La traviata” de Giuseppe Verdi, entre otras.

Amante del canto lírico desde muy pequeña

La soprano estadounidense Nadine Sierra es un claro ejemplo de que muchas personas nacen con un propósito en la vida. Desde muy temprano en su vida estuvo claro que el suyo era en de convertirse en una cantante, específicamente, de ópera.

“Mi madre cuando me vio a una edad muy temprana, Cuando tenía cuatro o cinco años me la pasaba cantando todo el tiempo en casa. Rápidamente, mi madre pensó que tal vez era bueno que tomara clases de canto, debido a que su propia madre siempre quiso cantar ópera, pero su padre nunca la dejó”, explicó Sierra, nacida en la ciudad de Fort Lauderdale, de madre portuguesa y de padre mitad puertorriqueño y mitad italiano. “A los 6 años comencé a tomar clases de canto y ya desde ese momento se podía sentir la fuerza de mi voz. Cuando tenía 10 años, mi madre me introdujo a la ópera con ‘La Boheme’ y supe desde ese momento que probablemente estaba destinada a convertirme en cantante de ópera, porque fue algo que me encantó”.

De hecho, en ese momento en su vida, Sierra no era capaz de diferenciar qué tipo de música era popular o más sofisticada. Ella simplemente seguía sus sentimientos y sus emociones. “La ópera fue con el género musical con el que me sentí más conectado desde un principio, porque de pequeña estudiaba canciones más populares y teatro musical, pero nunca me sentí realmente la conexión con esas piezas musicales”, destacó Sierra, quien cursó estudios universitarios en Mannes College the New School of Music en la Ciudad de Nueva York. “Es una música que retrata ciertos sentimientos y era como un idioma que me habló y que inmediatamente entendí de qué se trataba”.

Cantará junto a Andrea Bocelli

Varias días después de su presentación en la isla, Sierra estará junto al tenor italiano Andrea Bocelli en cuatro espectáculos que dará en Tenesí, Luisiana y Florida, del 9 al 16 de febrero. Esta será la quinta ocasión que la soprano acompaña a la leyenda de la música en los pasados seis años, razón por la cual ha logrado conocerlo bien y crear una linda amistad.

“Andrea es una celebridad, pero es una persona que tiene los pies en la tierra. Él entiende lo difícil que es ser artista, ser un artista viajero y siempre estar la carretera. Por lo que es muy amable con otros artistas y siempre nos trata con mucho respeto y cariño”, detalló Sierra, quien ha cantado en los escenarios más importantes del mundo. “Trabajar con Bocelli es un placer, nunca parece que sea trabajo y siento que nos estamos divirtiendo en el escenario. Además de eso, él me presenta a una audiencia mucho más amplia de lo que estoy acostumbrada y eso me ha ayudado a que me conozca más público”.

Una vez termine con los cuatro conciertos que tiene junto a Bocelli, la soprano continuará con una cargada agenda, que incluye presentaciones en “La traviata” en el Met Opera y el Festival Maggio Musicale Fiorentino; “Rigoletto”, en el Teatro di San Carlo de Nápoles y en el Staatsoper de Berlín; “Manon” en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona; y “La sonnambula” y “Liù” de Turandot en el Teatro Real de Madrid. Asimismo, en la escena de conciertos, tendrá otras importates presentaciones en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Praga, París y Budapest.

Los boletos para esta presentación se pueden conseguir a través de la página web www.ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes llamando al 787-620-4444. Para más información sobre esta producción y otras futuras de CulturArte de Puerto Rico, llame al 787-620-5262 o escriba a info@culturarte.com.