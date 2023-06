La cantante escocesa Susan Boyle, de 62 años, quien saltó a la fama tras su participación en el programa “Got Talent”, en el 2009, reveló que en 2022 sufrió un derrame cerebral, por lo que en los últimos meses ha estado en un proceso de rehabilitación para volver a hablar y cantar.

“He luchado como una loca para regresar a los escenarios y lo he logrado”, dijo después de presentarse el pasado fin de semana en el escenario de “Britain’s Got Talent” con el elenco del West End de Londres de “Los Miserables”, para interpretar “I dreamed a dream”, la misma canción con la que se hizo conocida.

Simon Cowell, juez y creador de “Britain’s Got Talent”, le dijo a la cantante: “Te debemos mucho y sabía que no estabas bien…, tú ibas a volver porque no sería lo mismo sin ti”, expresó.

En enero de 2019, Boyle había regresado al programa que la lanzó a la fama para participar en una competencia especial que reúne a ganadores y finalistas de temporadas pasadas.

En esa ocasión, interpretó “Wild Horses”, el mismo tema que cantó en una de las emisiones del programa en el 2009, donde llegó en segundo lugar. Ese mismo año, Boyle vendió a nivel mundial, casi 10 millones de copias de su primer álbum. “I Dreamed a Dream”, el nombre del disco, se convirtió en el más vendido de 2009 y de los más comprados en 2010.

En el 2013, Boyle reveló que padece el síndrome de Asperger, una forma de autismo.

En una entrevista publicada en la página digital de “The Observer”, confesó que le diagnosticaron Asperger y que se sentía “aliviada” y “relajada” de saberlo.

Según explicó, de pequeña le hicieron un diagnóstico equivocado al decirle que sufrió un daño cerebral por complicaciones al nacer.

“Fue un diagnóstico incorrecto cuando era una niña. Me dijeron que tenía daño cerebral. Yo siempre supe que era una etiqueta injusta. Ahora entiendo mejor lo que estaba mal y me siento aliviada y un poco más relajada conmigo misma”, afirmó la cantante.