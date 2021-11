Los fanáticos de Taylor Swift saben cómo buscar pistas en sus letras y vídeos musicales, por lo que la anticipación fue alta cuando la estrella del pop lanzó un cortometraje que profundiza en su vida romántica en una de las canciones favoritas de los fanáticos.

El “All Too Well: The Short Film” de 13 minutos no decepcionó. Su lanzamiento el viernes por la noche se produjo poco después de que Swift presentara su álbum expandido y regrabado “Red (Taylor’s Version)”, que incluye una versión extendida de 10 minutos de “All Too Well”.

Antes de la proyección del cortometraje a un grupo de fans, Swift le dijo a The Associated Press que decidió grabar una versión más larga de la canción y hacer una mini película, debido a la popularidad entre los seguidores.

“Esto se trata de lo qué han convertido los fans esta canción”, dijo Swift en la alfombra roja. “Nunca fue un single, nunca tuvo un vídeo, pero prácticamente crearon su propio universo cinematográfico imaginario para la canción, así que solo estoy siguiendo lo que ellos comenzaron y lo que querían”.

“Red” es un álbum clásico de Swift, cuyo lanzamiento original de 2012 incluye éxitos como “We Are Never Ever Getting Back Together” y “22”. La superestrella dirigió el corto “All Too Well”, protagonizado por Sadie Sink (“Stranger Things”) y Dylan O’Brien (“Teen Wolf”).

Antes de la muestra, se entregaron a los fanáticos paquetes de pañuelos que decían “All Too Well” para que los usaran si fuera necesario.

En el interior, Swift saludó a la audiencia con “Ha pasado un tiempo”. Luego concedió permiso para cualquier emoción que la película pudiera suscitar. “Tú y yo estamos acostumbrados a los conciertos”, dijo Swift. “Estamos acostumbrados a sentir y a hablar sobre cómo nos sentimos, cuándo lo sentimos. Solo haz eso, siente tus sentimientos. Hemos proporcionado pañuelos. No necesitas ser estoico, serio o cualquier cosa que no seas”, dijo.

En la película, Sink y O’Brien muestran la diversión y el romance de una nueva relación, así como los problemas y su eventual ruptura.

Después de la proyección, Swift presentó a O’Brien y Sink ante el público. “Lo siento”, bromeó O’Brien sobre su comportamiento en la pantalla, ganando a la multitud a su favor. Swift también interpretó una versión acústica de “All Too Well” para la sala mientras tocaba su guitarra.

De izquierda a derecha, Dylan O'Brien, Taylor Swift y Sadie Sink, durante el estreno del cortometraje "All Too Well". (Evan Agostini)

Muchas especulaciones

El nuevo “All Too Well” fue uno de los temas de mayor tendencia el viernes en Twitter, y los fanáticos se deleitaron con los jugosos detalles de las letras adicionales.

Aunque Swift no ha hablado de quién trata la canción, las especulaciones han apuntado al actor Jake Gyllenhaal como el probable novio que le rompió el corazón hace años.

Swift ha estado regrabando sus primeros seis álbumes porque su sello anterior vendió sus masters originales y ella quería crear nuevos masters que ella misma pudiera poseer. “Red (Taylor’s Version)” se lanzó el viernes con un total ampliado de 30 canciones, incluidos duetos con Ed Sheeran, Chris Stapleton y Phoebe Bridgers.

“Puedo mirar hacia atrás en esta música y simplemente ver música y ver arte y ver experiencias que he tenido en conciertos”, dijo Swift sobre la regrabación de su música. “Era mío y ahora realmente se comparte entre los fanáticos y yo y eso es lo que realmente me he llevado de esta experiencia”.