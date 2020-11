Thalía lo tiene claro. De aceptar exponer su historia en la pantalla chica o en el cine a través de una producción, ella no actuaría.

Y es que luego de recibir múltiples propuestas para llevar sus vivencias a una serie, la artista que se dio a conocer internacionalmente a través de las telenovelas mexicanas, optaría por dirigir la producción y a la actriz que seleccionen para su papel.

Tampoco se ha aventurado a lanzarse por completo en una producción de está índole, ya que afirmó guardar con recelo y protección algunas experiencias que no quisiera dar a conocer.

“Van muchas invitaciones para hacer mi vida en alguna serie. Desde el principio de las series cuando empezaron con la de Celia Cruz, desde ahí me están invitando y que me quieren. Pero todavía no. Porque hay unas cosas que sí me gusta compartir y otras que no quiero tocar. Así que todavía no estoy lista”, afirmó la artista en entrevista desde Nueva York.

“No voy a actuar, que alguien me interprete y yo voy a dirigir. Que alguien lo haga y la dirijo y le digo qué hacer”, soltó entre risas la artista que estrenó en septiembre la serie “Latin Music Queens”, junto a la mexicana Sofía Reyes y la colombiana Farina, a través de Facebook Watch.

A través de la serie, la artista sostuvo que quienes han visto la producción han podido disfrutar de la historia de las tres cantantes que luchan en contra de distintas adversidades, incluyendo la pandemia, para poder cumplir con su meta de continuar en la industria musical. La producción fue el vehículo para dar a conocer el nuevo tema musical “Tick Tock”, en colaboración con Farina y Sofía Reyes.

Thalía detalló que la idea de la serie nació hace un tiempo ya que quería realizar un reality que presentará el concepto y la creación de la música. Su idea fue materializar cómo los artistas se unen para crear una producción y exponerla a una audiencia que la consume de diferentes formas y plataformas.

“La serie era para presentar cómo llegaron esas personas a cantar, qué proceso se dio para crear ese video... Encontré el partner perfecto que fue Facebook y la serie ha sido vista por millones de personas”, explicó la voz de “No me acuerdo”.

La pandemia para la artista ha sido muy productiva desde la faceta musical, ya que ha lanzado varias colaboraciones incluyendo el tema con el exponente boricua Myke Towers, titulado, “La luz” y el más reciente “Tick Tock”.

El nuevo tema supera los cuatro millones de reproducciones a una semana de su estreno en YouTube. Thalía es la artista femenina latina con mayor número de seguidores en YouTube al sobrepasar los cinco billones de reproducciones en sus videos.

El sencillo “Tick Tock” surgió precisamente de su acercamiento a la plataforma Tik Tok, la que se ha convertido en una herramienta de diversión para conectar con los miles de fanáticos de la estrella internacional en medio de la pandemia.

Thalía ha logrado un alcance con las nuevas generaciones gracias a las redes sociales. En el caso de Tik Tok no fue hasta el decreto de la cuarentena que la artista maximizó la creación de contenido en esta plataforma.

"Tener esas redes sociales te da un alcance y poder divertirme con un video en YouTube, o una historia en Instagram o meterme a Tik Tok y hacer contenido divertido. Pudimos a través del show en Facebook lanzar nueva música como fue “Tick Tock” y es porque con las redes sociales abres una ventana donde asomas tu personalidad, en tu corazón, en tu mente y la forma en que tú ves la vida. Y las personas que te ven a través de tu ventana se conectan y ahí es cuando los clanes se juntan. No hay generaciones es simplemente pasarla bien", explicó Thalía sobre cómo ha canalizado su carrera y ha logrado expandirla a través de la era digital.

La artista, por su parte, precisó que no es de tomar descansos y aún sin terminar un proyecto comienza a idealizar otro. Es por ello que antes de que culmine el 2020 podría sorprender a sus seguidores con un nuevo invento.

“Soy de las que no paro. Esta mañana mientras me maquillaba se me vino a la mente todo un concepto… y quiero ya sentarme a escribirlo en mi Word para ya mandarlo”, admitió la vocalista que gracias al encierro pudo completar la segunda fase de su proyecto para niños “Viva Kids Vol.2”.

En 2014, Thalía lanzó “Viva Kids Vol. 1”, su el primer álbum enfocado al público infantil. Ahora, en el 2020, se dio a la tarea de conglomerar canciones de temas clásicos de la cultura popular orientados a niños como “Caballo de Palo” o “Las mañanitas”.