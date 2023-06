La empresa Ticketera en conjunto con la producción del espectáculo de Feid en la isla y la gerencia del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot iniciaron una investigación legal contra la persona que adquirió boletos para reventa sin la debida licencia del Departamento de Hacienda y alertaron a la ciudadanía sobre la posible cancelación de las entradas adquiridas de forma ilegal.

“Tanto Ticketera como No Limit Entertainment, se encuentra analizando todas las acciones legales a seguir, las cuales pueden incluir la cancelación de la efectividad de los boletos que están siendo vendidos de forma ilegal. La venta de boletos en Puerto Rico es regulada por el Departamento de Hacienda y el Departamento de Asuntos al Consumidor “Daco”. Exhortamos a los consumidores a no caer en este tipo de esquemas, ya que podrían correr el riesgo de perder su dinero”, lee el aviso público emitido anoche por la empresa Ticketera, que además es avalado por el productor Francisco “Paco”López de No Limit Entertaiment, la licenciada Mariela Vallines, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito y Jorge Pérez, gerente general de ASM Global.

La advertencia de la empresa de venta de boletos en línea y la producción se refiere a que identificaron a un usuario de Facebook, bajo el nombre de Rayson Jovan, quien alegadamente adquirió sobre 100 boletos para los conciertos de este jueves y viernes que ofrecerá por primera vez Feid en el Coliseo de Puerto Rico y comenzó a realizar una reventa ilegal de las entradas anunciada en la misma red social.

Esta forma de venta es ilegal en Puerto Rico ya que conforme a la Ley 113 de 2005, el promotor de un espectáculo es la única persona o ente facultado a escoger su expendedora de boletos, luego de la aprobación del Departamento de Hacienda. En el caso del Coliseo de Puerto Rico AEG Management PR, LLC mediante contrato de administración y mantenimiento otorgado por la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones le otorgó exclusividad como expendedora de boletos a la empresa Ticketera.

La comunicación hace referencia a los boletos de los conciertos de Feid, con su gira “Ferxxo Nitro Jam Underground”, que ante una respuesta abrumadora de los fanáticos del artista colombiano se logró la venta de las dos funciones en menos de dos horas. Esto convierte al exponente urbano en ser el primer artista colombiano en lograrlo.

Feid, además de ser conocido en la isla por ser el novio de Karol G, cuenta con una juvenil audiencia que sigue su carrera desde el 2015 cuando debutó el género urbano donde se destaca también como productor y compositor. No fue hasta el 2020 que su nombre comenzó a sonar con fuerza a nivel internacional al lograr reproducciones millonarias en las plataformas digitales.