Tiësto lanza remix de “Una velita” de Bad Bunny para donar al Instituto de Cultura Puertorriqueña

“Esta es una ocasión especial para mí. He pasado mucho tiempo actuando y disfrutando de Puerto Rico y me he sentido profundamente inspirado por su increíble belleza, cultura y música. Con “Una Velita”, quise honrar ese legado y al mismo tiempo retribuir a la comunidad que le ha dado al mundo tanto arte increíble. El 100% de los ingresos de los artistas de esta canción se donarán al Instituto de Cultura Puertorriqueña para apoyar directamente las artes y la cultura de Puerto Rico. ¡Gracias por seguir escuchando!”, expresó el holandés a través de su cuenta de Instagram.