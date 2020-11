Mientras recordaba sus años de infancia en Nueva York cuando llegaba la Navidad y caía nieve, en un encuentro virtual con la prensa el cantante riopedrense Tito Nieves conversó con alegría desde Orlando, Florida, sobre el tema navideño “Montados en Bicicleta” y su próximo concierto.

Siendo muy precavido por el COVID-19, el salsero dijo estar tomando todas las medidas en los ensayos para lo que será el concierto virtual “Navidad a mi estilo” que será transmitido el 20 de diciembre a las 9:00 p.m. a través de su portal, desde donde también se podrán obtener los boletos de acceso. Será una velada con la que pretende que sus seguidores se despejen.

“Ese día es uno muy sagrado para mí. Mi mamá hubiese cumplido años, pero ya está con el Señor y es una fecha muy importante, por lo que vamos a celebrar lo que queda del año con mucha fe y esperanza, para que la gente se conecte con nosotros. Ella es mi ángel guardián, mi bendición”, dijo el cantante al resaltar que el espectáculo contará con la participación especial de la cantante peruana Daniela Darcourt, con quien interpreta el tema “Si tú te atreves”.

Asimismo, el evento presentará un recorrido de éxitos navideños como: “Aquí estamos todos”, “Aires navideños”, “Quiero cantarle a mi tierra”, entre otros temas que forman parte del álbum musical “Navidad a mi estilo”. Además, durante la presentación virtual el cantante compartirá anécdotas y recuerdos de cómo él celebraba la época navideña.

Para el artista este no será su primer concierto virtual, puesto que en octubre pasado ya había realizado uno. Y es que, dentro de las circunstancias que se viven por la pandemia, Nieves asegura que este año ha sido muy productivo desde la casa. Incluso, se ha mantenido haciendo intervenciones en vivo por su cuenta de Facebook junto con otros colegas de la música.

Con la misma alegría, el salsero presentó el sencillo “Montados en bicicleta”, escrita por Ramón Rodríguez y descrita como una salsa con cadencia con un tono jocoso que narra el encuentro de Nieves con Santa Claus en Puerto Rico. Este tema fue creado hace tres años pero no lo pudo promocionar debido al paso del huracán María por Puerto Rico, así que lo incluyó como un extra en su más reciente álbum musical “Navidad a mi estilo”.

“Tito Nieves y Santa Claus montado en bicicleta, imagínate. Luego de ver este año tantas cosas negativas, tengo que animar al público de la mejor forma que puedo, que es con la música mía. El trineo se rompió y yo andaba por Condado corriendo bicicleta, y le digo a Santa, ‘móntate que hay que repartir regalitos’, porque a los niños no se pueden defraudar”, indicó el artista, quien recuerdó los momentos que vivió en su niñez durante la Navidad.

“Nací en Rio Piedras, y me crié en Nueva York. En diciembre siempre caía mucha nieve y como niño me gustaba jugar en la nieve. Pero, de los 61 años que tengo, la mejor parte de mi vida fue mi infancia, porque me sentí protegido, nunca estaba en problemas. Tengo que agradecerle a esos dos jibaritos que salieron de Puerto Rico, mi mamá y mi papá, que a los 91 años todavía vive, y que me han dado mucho cariño y amor. Nunca faltaron regalos en casa, fui uno de los mimados, de los tres hermanos”, contó al salsero, a quien le entristece no poder compartir con su familia y amistades en el Día de Acción de Gracias ni las Navidades para prevenir el contagio con el COVID-19.

“Antes de ayer recibí la noticia de que cinco de mis familiares han estado en el hospital por el COVID y eso me duele mucho. Es una enfermedad tan triste, pero hay que buscarle el lado positivo”, dijo el intérprete, que mantiene comunicación por Facetime con su padre, quien vive en la Gran Manzana.