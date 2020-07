Sin duda alguna, uno de los géneros musicales que más se ha afectado durante la pandemia actual es la salsa. Ante un panorama que luce desalentador se pueden tomar varios caminos: quitarse completamente o seguir hacia adelante y reinventarse. Esto último fue lo que hizo el cantante de salsa Tito Nieves, quien lanzó la semana pasada el tema “Si tú te atreves”, producida por Sergio George y donde hace dúo con la peruana Daniela Darcourt, el cual ha sido todo un éxito al ser visto por más de un millón de personas en YouTube hasta el momento.

Si de algo se caracteriza esta leyenda de la salsa es por su positivismo. “Durante estos meses, no he perdido lo principal que es la salud y ni muchos seres queridos ante coronavirus, que es más importante que el dinero y la fama”, comentó Nieves en entrevista telefónica desde su hogar en Orlando, Florida. “Todo se ha retrasado mucho, pero no podemos desesperarnos tampoco. A mí la vida me ha dado muchos golpes. Estuve en la cárcel en el 1984, perdí a mi hijo en el 2004 y tuve una operación a corazón abierto hace dos años a causa de un virus y he aprendido, a través de los años, cómo lidiar con muchos asuntos negativos. Es por eso que me he tenido que cuidar muchísimo en estos meses, ya que le tengo mucho respeto a la palabra virus. Solo le digo a todos que sigan las instrucciones y lleven a cabo cosas tan sencillas como ponerse una mascarilla, lavarse las manos continuamente y evitar el contacto con otras personas”.

Sabroso dueto

Desde hace dos años, el “Pavarotti de la Salsa” hace una transmisión en vivo todos los lunes a través de su página de Facebook donde ha tenido conversaciones con un sinnúmero de salseros y personalidades. En una de esas charlas, tuvo de invitada a la joven salsera Daniela Darcourt, quien es sumamente popular en Perú y en muchos países sudamericanos. Tanto así que varios de sus vídeos han sido vistos en YouTube más de 40 millones de veces. Nieves le comentó que quería trabajar con ella y, fruto de esa conversación, es que surgió la idea de grabar el tema “Si tú te atreves”.

“Trabajar con el maestro Tito Nieves fue una experiencia increíble y maravillosa. Desafortunadamente tuvimos que grabar a la distancia, porque no pude tomar un avión para poder estar allí con él, pero igual creo que hemos tenido la complicidad y pudimos hacer ese clic que uno necesita para hacer una buena colaboración”, indicó Darcourt en conversación telefónica desde Lima, Perú. “La canción está hecha con mucho cariño y con mucho amor. La escribió la cantautora panameña Gretel Garibaldi, quien nos la enseñó con mucho cariño y nosotros la adoptamos y la hicimos completamente nuestra. En una semana alcanzó el millón de ‘views’ en YouTube y aquí en Perú ya se está posicionando como la número uno. En parte, porque acá en Perú le tenemos muchísimo respeto y cariño al maestro Tito. Por lo que estoy feliz y honrada de tener una colaboración con él”.

La peruana Daniela Darcourt trabajó en una canción junto a Tito Nieves.

En opinión de Nieves, Darcourt será la nueva estrella de la salsa y cargará el género en un futuro muy cercano. Para la artista de 24 años estas expresiones son un halago y le permiten seguir con la meta de ser reconocida dentro del género. “Esta canción me va a dar a conocer en mercados como Puerto Rico y Estados Unidos, pero más allá de eso quiero llegarle a ese público salsero de la vieja escuela. A los que le gusta la salsa, los que mantienen vivo el género”, añadió la cantante, quien en las próximas semanas comenzará a participar del programa “El Reventonazo”, de la cadena América Televisión, en Perú. “Es un género que no va a morir nunca, pero es momento de que una persona como yo se lo termine de mostrar a más jóvenes para que la leyenda continúe. Quiero ser una de las exponentes que lidere o haga liderar nuevamente este maravilloso género que tanto amo hacer”.

45 años de carrera

En el caso de Nieves, este año marcan 45 años de carrera, por lo que el 3 de octubre lo celebrará en grande. Todo tiende a indicar que llevará a cabo un evento, ya sea físico o virtual, donde compartirá su felicidad y cantará los más grandes éxitos de su carrera. “Si Dios quiere, allí tendré de invitada a Daniela para que cante conmigo”.

Uno de los detalles más impresionantes con relación al cantante, es que a pesar del tiempo sigue con la misma voz afinada y potente, algo que se lo achaca a lo bien que se cuida. “Yo respeto mucho a mi público y siempre les quiero dar el 200 por ciento. Por eso me cuido mucho y tengo una vida normal. Tengo una rutina todos los días, donde me levanto y camino unas cinco millas, donde aprovecho para orarle a Dios y hablar con familiares, amistades y personas del negocio. Luego, durante el día me tomo una siesta y ayudo a mi esposa con las labores de la casa”, argumentó el salsero, quien comentó jocosamente el apego a su hogar. “A mí me encanta estar en mi casa, ya que siento una paz tremenda. Aquí tengo dos amigos, que se llaman Netflix y YouTube, que me acompañan en todo. A parte de eso, mi esposa no me deja descansar, porque me está hablando todo el día (ríe). En realidad, me la gozo y tenemos buena química. La clave de cualquier relación es la comunicación y nosotros la tenemos”.