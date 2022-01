Al mediodía de hoy, el cantante Tommy Torres compartió con sus fanáticos una noticia que no le hubiese gustado anunciarles. Y es que, por segunda ocasión el cantante y la producción se ven obligados a posponer la fecha de su concierto “El Playlist de Anoche Live”, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. que originalmente estaba programado para el 14, 15 y 16 de enero de 2022.

Aunque se había pospuesto para febrero, el fin de semana después de San Valentín, hoy compartió con sus seguidores las nuevas fechas: 20, 21 y 22 de mayo de 2022. Los boletos comprados para las funciones originalmente pautadas para estos conciertos, serán válidos para las nuevas fechas, según se informó la producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

“Estas no son las noticias que ninguno de nosotros quisiera escuchar. Tristemente, nos toca mover la fecha de mis conciertos en el Coliseo de Puerto Rico una vez más. Los números de contagios de Covid van mejorando mucho pero no a la velocidad que todos quisieramos. No se imaginan el deseo que tengo de volver a tocar en vivo y presentarles el show tan especial que hemos preparado para ustedes. La producción, el crew, los músicos y yo les agradecemos la paciencia y el apoyo... y como dicen, ¡la tercera es la vencida! Con cariño, Tommy”, compartió el cantautor y músico.

Uno de los que le respondió a esa publicación fue el astro boricua Ricky Martin, quien escribió: “Cuando sea, será la bomba Tommy. Arriba campeón”. Mientras que de igual modo, la cantautora Kany García le expresó: “La espera solo acrecienta el deseo de escucharte en vivo querido Tommy! Te amamos”.

El pasado 14 de enero, el boricua publicó un simpático vídeo en su cuenta de Instagram, donde se muestró melancólico luego de recordar que ese día celebraría el primero de sus tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.