Se acabó la espera para los fanáticos del cantante y compositor Tommy Torres, quien a través de las redes sociales anunció que lanzará el próximo viernes su primer disco en nueve años.

“Mi gente, este viernes. Este viernes sale mi nuevo disco. Mi primer disco desde hace nueve años”, explicó Torres en un vídeo, mientras mostraba una enorme sonrisa. “‘El playlist de anoche’ se llama, y es un disco muy especial. Ya verán. ¿Por qué? Por muchas razones”.

El músico también indicó que aquellos que quieran ver una sorpresa, pueden entrar a la página web de Rimas Music y pregrabar el álbum en las plataformas Spotify, Apple Music o Amazon.

A pesar de no haber grabado un disco propio en nueve años, desde “12 Historias, En Vivo” el puertorriqueño sí ha estado activo en la música, no solo creando sencillos como “Estaré”, “De rodillas”, “Como antes” o “Todo me recuerda a ti”, sino que también ha trabajado como productor musical y compositor de artistas como Jesse y Joy, y Carlos Rivera, entre otros. Además, durante la pandemia se mantuvo transmitiendo varios conciertos acústicos virtuales, donde interpretó sus éxitos.