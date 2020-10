El matrimonio de artistas puertorriqueños Tommy Torres y Karla Monroig ejercieron ayer su derecho al voto con la elección del candidato por el partido Demócrata, Joe Biden y por la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris.

Ambos artistas manifestaron que se trató de un voto “con conciencia” pensado en el futuro y el bienestar de su hija Amanda.

“En el mundo que yo imagino para nuestra hija no hay espacio para el odio, ni el egocentrismo, ni la división. Deseo para ella un mundo con más compasión y educación. Un mundo en donde la ciencia guíe el camino hacia el progreso y no el ego de líderes ignorantes. Hoy votó nuestra conciencia. Votamos por un cambio de rumbo urgente al camino oscuro que ha tomado este país en los últimos años. Votamos para que mi hija camine por las calles sin miedo a decir que su apellido es Torres, no Smith o Jones o Williams”, compartió el cantautor en sus redes sociales, junto a una foto con la actriz.

Monroig, por su parte, fue más enfática al revelar que jamás votaría por el actual presidente Donald Trump, ya que “a nosotros los puertorriqueños, nos ha atacado, insultado, menospreciado, invalidado y negado"

"Por respeto y amor a mi gente, a mi hija, a todas las mujeres, a mis hermanos inmigrantes, afroamericanos, LGBTT, a las familias separadas, a los afectados por la ineptitud, negligencia, avaricia e ignorancia del presidente, voté por un cambio”, subrayó la actriz, residente del estado de la Florida.

“Nuestros líderes no pueden promover la división, el odio, la misoginia, el miedo y la provocación. Voté por alguien que le preocupa el cambio climático, la salud, la economía, la educacion y la equidad. Como mujer, también me hace ilusión que mi hija vea, por primera vez en la historia de esta nación, a una mujer que por sus acciones y capacidad llegue a la vicepresidencia. Votar no solo es un derecho sino un privilegio. Sal a votar”, concluyó la actriz.

Ricky Martin y Luis Fonsi también han endosado a los candidatos democrátas con la esperanza de que el próximo 3 de noviembre se eliga un nuevo gobierno en Estados Unidos.