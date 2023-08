Cada quien es el artífice de su vida. El mensaje es claro, que cada persona busque y explore todo su potencial, lejos de compararse con otros, para ser la estrella de su propio show. Así lo destacó el cantautor y productor puertorriqueño Tommy Torres al referirse a su nuevo tema musical, “La Estrella del Show”.

El galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy aprovechó la oportunidad y aceptó la encomienda de crear un sencillo musical que reflejara la inspiración de la nueva campaña “Saca tu Encanto” de Mc Donald’s en Puerto Rico, acorde con lo que es su lema “Me encanta”, que tiene como propósito dar visibilidad y celebrar la diversidad cultural de Puerto Rico.

Torres se integró a este proyecto que nació en medio de la pandemia de COVID-19, por los propios empleados, cuando Mc Donald’s operaba solamente por Automac y Delivery debido a las restricciones impuestas a los establecimientos. Al no tener la misma interacción con los clientes, les escribían –por iniciativa propia- mensajes alentadores e inspiradores en las bolsas en donde depositaban su comida.

“Yo creo que ese gesto deja saber de qué estamos hechos los seres humanos y, en este caso específicamente, los puertorriqueños, que nos gusta ir más allá e interactuar con la persona que tenemos al lado o de frente. En cada trabajo y en cada faceta de la vida uno siempre tiene cosas que quiere ofrecer y creo que la campaña prácticamente de lo que habla es de eso, que en momentos de incertidumbre, en momentos oscuros, o en los que sea, pues no hay mal momento para tú sacar lo que tienes adentro y ser expresivo”, indicó ayer la voz de “Pegadito” a El Nuevo Día, en su visita a la isla.

Recibe la inspiración, de su hija Amanda

El compositor y músico compartió cómo de una conversación en su hogar con su hija Amanda, que recién cumplió sus 11 años y que es producto de su relación con su esposa, la actriz puertorriqueña Karla Monroig, surgió la letra de “La Estrella del Show”, que lanza este jueves junto con la campaña que integra una serie de materiales audiovisuales, -lanzada por Arcos Dorados, empresa que maneja los restaurantes Mc Donald’s en Puerto Rico-, con la que insta a no seguirle el paso de nadie, sino que cada quien haga su propia historia.

“Estuve hablando hace varios meses con mi hija, y le comenté sobre ver una película esa noche. Me dijo, ‘no, yo prefiero hacer una película’. Comprendí que ellos no lo ven como ‘¡Ay, Hollywood!’, sino que lo ven todo muy accesible. Quieren hacer su propia película, no ver la película de alguien más. Obviamente, tuve ese choque generacional y sorprendido, porque por primera vez entendí la conexión con las redes sociales y de que ya los artistas no son esta cosa inalcanzable para ellos”, comunicó.

“Escribí esta canción, básicamente con eso en mente, una canción que es un ‘soundtrack’ para la vida de la gente. Tú eres la estrella de tu propio show, tú eres la directora, la escritora y la protagonista. No te fijes en lo que digan otros o veas afuera. Viéndolo desde ese punto de vista, pues tú decides lo que quieres que tu vida sea y en dónde quieres enfocar tu energía. Siempre ha sido así, pero creo que merece la pena recordarlo”, destacó el también compositor y productor de grandes artistas, acerca de la canción que formará parte de su repertorio musical.

Se estrena Amanda como talento

Asimismo, destacó que quiso darle la oportunidad a Amanda de experimentar y por primera vez ser parte de la producción del video musical en donde hace una aparición breve.

“Me llevé a Amanda para el video, sale un cameo en el video, así que es su primera vez saliendo en una obra de arte, a ver si se acostumbra a las cámaras, a ver si le gusta”, sonríe. “Que tenga la opción y que sepa que no hay que tenerle miedo a las cámaras, que es un método de expresión, como cualquier otro, que viva la experiencia de estar ante equipos de producción grandes. Si caminaba de aquí a allí, estaba como que nerviosa. Pienso que llegará un punto, que cuando esté grande recordará que de chiquita iba con su papá a los videos y lo verá como normal”, contó.

El cantante Tommy Torres junto a Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados, empresa que maneja los restautrantes Mc Donald's. (Ramon "Tonito" Zayas)

Elementos musicales realizados por puertorriqueños

Una de las particularidades de la nueva canción es que Torres utilizó notas y elementos musicales creados por varios grupos de puertorriqueños, incluyendo empleados y clientes de la compañía -que lleva 56 años de establecida en la isla- y que se unieron a este esfuerzo.

“A esto también lo hace único e interesante es que trajimos al público a que se integrara. Mc Donald’s los citó y llegaron aquí, precisamente a este estudio, donde les enseñamos a tocar algo. No tenían que saber ni cantar ni tocar, ni hacer nada. Yo les enseñé qué podían hacer para después juntar esos sonidos y fueran una orquesta. Todos esos sonidos que uno por uno fueron haciendo, se integraron”, sijo acerca de la experiencia, que les tomó todo un día e incluyó a más de 100 personas.

De igual modo, entra las personas que colaboraron con el sencillo musical se encuentran jóvenes y profesores de la Escuela Libre de Música en San Juan. “Vinieron, fue una experiencia bien bonita, que Mc Donald’s creó para la gente”, agregó.

“Tommy es un buen embajador”

Por otro lado, Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados Puerto Rico y USVI, reiteró que “Saca tu Encanto” incluye un manifiesto dedicado a todos los puertorriqueños, que invita a hacer de cada momento una oportunidad para descubrir, mostrar y celebrar su encanto.

“Cuando se diseñó esa campaña de marca, tuvimos en mente la fortaleza de McDonalds, de que somos un negocio de gente sirviéndole a la gente. Siempre estamos muy cerca de las comunidades, estamos muy cerca de la gente y para nosotros era importante tener una colaboración con una persona que sea muy representativo de nuestra marca. Sabíamos que Tommy tiene esos valores que estamos buscando, valores de familia y la cercanía de esa cultura puertorriqueña. Es un buen embajador y eso desembocó en la nueva canción”, manifestó Lamazou, a la vez que destacó que los visuales incluyen a boricuas en diversas situaciones que les distinguen.

“Nosotros tenemos más de 4,600 puertorriqueños trabajando para la marca, empezaron de su propia iniciativa a escribir mensajes positivos para tocar un poquito el alma a la gente y expresarse de manera genuina. Me pareció bello los efectos de esa iniciativa para llevarla a lo que vamos a lanzar este jueves, que es esa campaña de marca”, concluyó.