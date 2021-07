Tras nueve años sin lanzar un disco propio, el cantautor boricua, Tommy Torres, vuelve a la carga con “El Playlist de Anoche”, un álbum en el que comparte créditos en composición y producción con Benito Martínez, mejor conocido en el ambiente artístico como Bad Bunny.

Se trata de un junte inesperado para muchos de los fanáticos de Torres, quienes se preguntan cómo el estilo romántico del intérprete y productor se unirá al “flow” irreverente de uno de los traperos más pegados del momento.

El esposo de Karla Monroig explicó que hasta cierto punto sus seguidores sentirán como si este fuera su primer disco, porque, aunque hay ciertas cosas que hacen eco con lo que ha hecho en el pasado y que se conectan con sus discos anteriores, el tipo de balada será distinto.

“Trabajamos esto como una banda, todas las canciones las escribimos juntos, todo el disco lo grabamos juntos pensando que cualquier cosa que hagamos nos tiene que emocionar a los dos, porque tiene que ser unánimemente decidido. Él saca su laptop, pone un beat, cosa que dentro de su mundo es lo más natural, pero dentro de mi mundo es algo totalmente nuevo. Tal vez no se me hubiese ocurrido poner ese sonido con una guitarra acústica y, lo mismo él me puede traer una canción casi trap en su base y yo comienzo a cantarla con la guitarra y la canción se convierte en otra cosa”, comentó Torres.

Para el intérprete de “Querido Tommy” se trata del disco que más ha disfrutado hacer por diversas razones y, una muy poderosa, fue por la compañía, pues acostumbra trabajar sus producciones solo. Esta vez consiguió en Bad Bunny ese apoyo en el que él se convierte para otros artistas con los que trabaja, como por ejemplo Ricky Martin, Alejandro Sanz y Ricardo Arjona.

“Me sorprendió mucho que Benito se acercara. Nació de él la idea. Me llamaron un día para decirme que Benito tenía unas canciones para grabar juntos. Pregunté cuál era el estilo y me dijeron que era el mío, porque las canciones eran para mí. Nunca un artista había dicho qué tal si trabajamos algo para ti. Es un gesto generoso en términos de tiempo y de creatividad, que yo lo entiendo porque soy así... Sentí que él tuvo la necesidad de ponerse en los pantalones de otro artista, un artista más melódico, más romántico y para mí fue como un abrazo”, dijo Torres con emoción y agradecimiento.

“El Playlist de Anoche” cuenta con nueve temas “llenos de energía” que, según el cantante, invitan a disfrutar de la música porque luego de casi una década sin grabar un disco completo para él, comprendió que era necesario no solo adaptarse a la nueva forma de hacer música.

“La manera en la que la mayoría de los discos, especialmente en música latina, se graban y se hacen es con electrónica. O sea, con una laptop, un tecladito, unos audífonos y se hace un beat, se pone a la gente a bailar y luego viene un cantante o un rapero y le mete una lírica encima. Eso es totalmente lo opuesto a como yo hago música. Yo hago primero la letra y la melodía con una guitarra o un piano y luego la misma canción que debe ser lo que la adorne. Eso no cambió en este disco, pero al hacerlo con Benito, hay muchos de los estilos más urbanos o más electrónicos que están ahí porque simplemente el oído va hacia allí”, explicó.

Pero además de esos retos, Torres aceptó que en la manera de trabajar este disco también influyeron las experiencias vividas.

En nueve años, el cantautor vio a su hija Amanda crecer, maduró más como ser humano, fue una voz potente en los eventos del Verano del 19 (donde se exigió y se logró la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico), vio a su pueblo sufrir los estragos del huracán María, las pérdidas que dejaron los terremotos al sur de la isla y ha vivido una pandemia.

En todos esos acontecimientos, Torres ha buscado la manera de ayudar y de estar presente para sus seguidores.

Por eso, destaca que todo lo vivido le ha dado más ganas de enfocarse en la energía de la música. Ya no se trata de ser tan filosófico ni de querer deslumbrar con alguna frase, sino de usar su talento para apelar a las emociones.

“Es como, recapturar ahora mismo eso era bien importante porque siento que en el mundo en el que vivimos ya hay demasiados tuiteros sabios, ya hay demasiado Instagram que dicen una frase de película. Ya eso deja de ser especial y es más mostrar con energía las emociones, un disco que levante el ánimo, que haga llorar. Eso para mí es más importante que cuán tan hábil soy con las palabras. Para mí (lo importante) es (buscar) cómo recapturar esa emoción de ser músico, de poner un disco que me emocione y me haga levantarme de la silla. No solamente que emocione mi mente, sino que emocione todo mi cuerpo y eso creo que es lo que la pandemia y todos los eventos que han pasado han logrado”, añadió.

Para el músico boricua, los miedos y la incertidumbre por los eventos de la naturaleza y la política que puedan afectar a Puerto Rico y al mundo siempre van a estar, pero la buena energía y el amor que puede provocar la música son esenciales para seguir adelante.

“Después de la pandemia me dio un deseo muy grande de retomar el formato del disco porque sentía que estaba limitando creativamente lo que podía ser el statement artístico de un disco, que es mucho más amplio que el de una sola canción. pues dije, vamos a hacer un disco, no importa si es inteligente en términos de mercadeo o económico, vamos a hacer un disco y de ahí partimos”, añadió.

Torres ya se encuentra listo para comenzar una gira de conciertos. Sin embargo, entre bromas comentó que le dará tiempo a que sus seguidores adquieran el disco y se aprendan las canciones.

El “playlist”

Toda la Noche

Como tú decías

Cactus

No lo quiero dañar

Marea

No prometo nada

Demasiado amor

Quisiera ser él

Inmortal