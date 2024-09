Travis Scott en Puerto Rico: “No puedo esperar a regresar el próximo año”

( The Associated Press )

San Juan - El cantante estadounidense Travis Scott no se limitó en nada para traer en la noche del miércoles hasta el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot sus acostumbrados espectáculos que lleva a grandes estadios y famosos festivales de música, abarrotados de miles de personas. Y desde ya, adelantó que en el 2025 hará otra parada en suelo boricua.

“Puerto Rico let’s go. It’s good to be here (Puerto Rico vamos. Es bueno estar aquí)”, fueron las primeras expresiones del rapero de 33 años ante su fanaticada boricua que llegó desde tempranas horas de la noche del miércoles para presencial en vivo su gira “Circus Maximus”.

Adolescentes, jóvenes y adultos se dieron cita en el “venue” ubicado en Hato Rey para formar parte del gran espectáculo visual que se anticipó- y logró- traer el también compositor en su primera visita a la isla.

En una extensa tarima en forma de zigzag y que simulaba la superficie de un planeta, rodeada de pantallas, apareció cerca de las 9:55 p.m. el artista, quien, entre la algarabía y euforia del público, abrió la electrizante y enérgica noche entonando “Hyheana”.

La impresionante pirotecnia, así como efectos de luces y humo, fueron parte esencial para la experiencia inmersiva que reinó durante el show, que según reveló el productor del evento, el puertorriqueño Paco López, tuvo un costo de unos $1.8 millones.

Para que el evento estuviera a la altura de sus presentaciones en otras partes del mundo, en el Choliseo se redujo parte de los asientos que ubican en el área de Arena, para poder contar con una larga tarima y que la misma estuviera rodeada del público que se encontraba de pie y haciendo vibrar el lugar.

Con la vibra de los festivales como Coachella, la fanaticada de Jacques Webster II, nombre de pila de Scott, no paró de saltar y muchos hasta terminaron sin camisas en medio del mar de gente.

Mezclando ritmos y sonidos de rap, hip hop y música electrónica, el rapero interpretó los temas “Thank God”, “Modern Jam”, “Aye” y “Type shit”.

Vale la pena destacar que Scott se mantuvo interactuando en todo momento con el público boricua. Para cantar la canción “Sdp interlude” invitó a subir al escenario a tres jóvenes, quienes no cabían de la emoción de compartir con el rapero y cantar junto a él. Uno de los privilegiados aprovechó la oportunidad para mostrar la bandera de Puerto Rico.

“The next song is my favorite and means a lot for me (La siguiente canción es mi favorita y significa mucho para mí” dijo el artista oriundo de Texas antes de entonar el tema “My eyes”, invitando a encender las lámparas de los celulares.

Luego, el ánimo volvió al iniciar, el de fiesta, cuando continuo casi sin parar y sin incurrir en ningún momento de cambio de vestuario, a cantar “Highest in the room”, “Topia Twins” y “Party never ends”.

Travis Scott regresa en el 2025

Acercándose ya las 10:30 de la noche, Scott exclamó lo que podría ser una afirmación de un próximo concierto en la isla en el 2025. “Puerto Rico, I can’t wait to come back next year (Puerto Rico, no puedo esperar a regresar el próximo año)”.

Aunque la energía de sus seguidores continuaba en ascenso, a pesar de tratarse de un concierto en plena mitad de semana, el cantante cantó sus últimas canciones “Fine”, “Sicko mode” y “Goosebumps”. En este momento, algunos de los presentes llegaron a pensar que podría aparecer como invitado sorpresa el reguetonero boricua Bad Bunny, quien tiene un tema con Scott y The Weeknd, “K-pop”, no obstante, esto no ocurrió.

Ante la incredulidad de muchos, el concierto concluyó a las 10:55 p.m., y tuvo una duración de exactamente una hora. Sin embargo, para ser justos, Travis Scott no paró ni un solo momento y cargó con su millonario espectáculo sin necesidad de llevar artistas invitados.

Luego de su visita a la isla, el intérprete de “Butterfly effect” también llevará su exitoso espectáculo a otros países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y México, entre otros.

El concierto en datos

