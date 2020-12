La exponente del género urbano Alhanna se inspiró en su más reciente sencillo “El último suspiro” que trata la violencia de género y convocó a varias personalidades que se unieron en un video para crear conciencia sobre el tema.

Junto a Alhanna, Olga Tañón, Angelique Burgos “La Burbu”, Jaime Mayol, Luz Nereida Vélez, Normando Valentín, Francis Rosas, Jacky Fontánez, Paolys Wonder, Andrea Victoria “La Pekis” hacen un llamado para detener la violencia de género que se está viviendo en Puerto Rico y otros países del mundo.

El vídeo podrá verse hoy a través de todas las plataformas de Noticentro y las de Alhanna, concretándose en el deseo de la cantante de continuar concientizando sobre la violencia de género.

“El tema ha tenido una gran acogida y le agradezco muchísimo al público. Por eso quise ir más allá y reuní a varias personalidades para que me dieran apoyo a través de un mensaje. Como ya he dicho la violencia de género necesita que le demos visibilidad, agradezco a todas y todos los que dijeron sí a esta iniciativa, sin ellos no hubiera sido posible.” expresó Alhanna a través de un comunicado.

“El Último Suspiro” ya está disponible en todas las plataformas digitales.