El cantante de música urbana Farruko ha acaparado los titulares de los medios de comunicación en los pasados días, luego de que pidiera disculpas públicamente por la letra de las canciones que lo han situado entre los intérpretes más populares del género. De hecho, el puertorriqueño insinuó que podría dejar atrás la temática de sus temas y dedicarse más a temas dirigidos a Dios y la fe cristiana.

Es por eso, que vale la pena hacer un recuento de lo que ha sido la carrera de Farruko.

¿Quién es Farruko?

Según la página de Carbon Fiber Music, casa productora de la cual es propietario, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, nació en Bayamón, el 2 mayo de 1991.

Ha publicado varios álbumes con los que ha deleitado a sus fans, incluyendo “El Talento del Bloque”, “TMPR (The Most Powerful Rookie)”, “Imperio Nazza - Farruko Edition”, “Los Menores”, “Visionary”, “TrapXficante”, “Gangalee”, “En letra de oro” y “La 167″.

Sin embargo, Farruko hizo su debut profesional en 2007, con el sencillo “Bla, bla (Los cuellos blancos)”, producido por Phantom y Villa, el cual fue bien recibido en el género, lo que lo llevó a grabar otros temas como “El paseo por el bloque” con Ñengo Flow, lo que poco a poco, lo fue posicionando como uno de los mejores nuevos talentos en ese momento.

Esto permitió que en el 2009, el artista comenzara a grabar su primer álbum, titulado “El Talento del Bloque” donde apareció su primer gran éxito “Chulería en pote”, cantada junto a Jadiel. Lanzado oficialmente a mediados del 2010, el álbum también incluyó temas como la balada “Su hija me gusta”, donde estuvo acompañado por José Feliciano, así como “Nena fichu” y “Web cam”, entre otras.

En el 2011 se mantuvo sumamente activo grabando los sencillos “Pa’ romper la discoteca”, donde colaboró con Daddy Yankee y Yomo, además de participar en el tema “Llegamos a la disco” junto a Daddy Yankee, Arcángel y De la Ghetto.

Un años después, en el 2012 lanzó su segundo álbum “The Most Powerful Rookie”, el cual fue nominado para los Latin Grammy como mejor álbum de música urbana. Aunque no tuvo tanta repercusión con el público, en este álbum aparecieron canciones como la bachata “Va a ser abuela” y “Dime qué hago”.

En el 2013 lanzó el álbum “Imperio Nazza - Farruko Edition”, donde apareció el tema “Besas tan bien”, mientras que en el 2015 salió al mercado “Visionary”, con éxitos como “Chillax”, en colaboración con Ky-Mani Marley, “Obsesionado”, “Sunset”, con Shaggy y Nicky Jam y “Never Let You Go”, con Pitbull.

El álbum “Farruko presents Los Menores” salió al mercado en el 2015 con éxitos como “Passion Whine”, que cantó junto a Sean Paul, y “Lejos de aquí”. Con este álbum el cantante comenzó una serie de conciertos, incluyendo uno en el Coliseo de Puerto Rico, que contó con la presencia de un sinnúmero de exponentes del género urbano.

En 2017, el intérprete lanzó el álbum “TrapXficante” donde apareció una de sus canciones más populares, “Krippy Krush”, donde comparte cartel con Bad Bunny y Rvssian. Incluye también temas como “Te vas conmingo” y “Mi forma de ser”.

En 2019 volivió a juntarse con Bad Bunny en la canción “La cartera”, que apareció en su álbum de 2019 “Gangalee”, donde también apareció la canción que llevó su carrera a otro nivel, el éxito “Calma”, que cantó junto a Pedro Capó. Además de eso, estaban incluidos los temas “Ponle”, con Rvssian y J. Balvin, así como “Delicuente”, junto a Anuel AA y Kendo Kaponi.

En 2019, Farruko lanzó el álbum “En letra de oro”, el cual pasó casi desapercibido, siendo su más reciente álbum “La 167″ uno de sus más populares hasta el momento, donde aparecen grandes éxitos como “La tóxica”, “El incomprendido” y la controversial “Pepas”, la cual ha sido duramente criticada por su letra alusiva al uso de drogas.

En 2014 Farruko fue nominado a un Latin Grammy por su sencillo, “6 AM” junto a J Balvin, en la categoría de Mejor Canción Urbana. Desde entonces, el cantautor ha acumulado nominaciones a ceremonias destacables como Premios Juventud, Premio Lo Nuestro y Premios Billboard de la Música Latina.

Por otro lado, a lo largo de su carrera, Farruko ha conquistado los listados de la revista Billboard como “Top Latin Albums”, “Top Latin Songs”, “Latin Airplay”, “Latin Rhythm Airplay” y “Latin Pop Airplay”, dominando las principales posiciones de estas por varias semanas. Entre sus tantos logros, el artista también ha obtenido varios discos de oro, platino y diamante certificados por RIAA, demostrando su alto calibre artístico.

Siendo más que un maestro en el estudio, Farruko le ha dado vida a su visión musical con incontables presentaciones y espectáculos alrededor de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el Caribe y Europa, con grandes giras incluyendo: Los Menores Bus Tour, Visionary World Tour, Pitbull’s The Bad Man Tour (como invitado especial con Prince Royce), TrapXficante U.S. Tour y su World Tour 2018.

De hecho, Farruko se ha presentado en distintos escenarios alrededor del mundo, así como también durante ceremonias de premios, desde los Latin American Music Awards hasta Premio Lo Nuestro y Premios Tu Música Urbano. Por ejemplo, durante el Latin Grammy del 2015, Farruko se unió al grupo de música electrónica Major Lazer, su colega J Balvin y a la cantante danesa, MØ, para deleitar a sus fans con una presentación explosiva de su éxito masivo “Lean On Remix”.

Además, en septiembre del 2018, Farruko fue invitado por la compañía Macy’s para servir como embajador de Puerto Rico en la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Times Square.

Arrepentimiento

Durante un concierto celebrado en Miami, como parte de su gira “La 167″, el cantante expresó que “yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”. Confesó que hace un tiempo tuvo su un encuentro “con Papa Dios” y que desde entonces vive una transformación.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado un proceso de sanación espiritual.

En el mencionado concierto Farruko no interpretó la letra de “Pepas”, por lo que el público solo escuchó la música del mismo. De acuerdo con informaciones publicadas en las redes sociales, parte de la audiencia se mostró disgustada con el mensaje emitido por Farruko desde la tarima y por no interpretar el que quizás quede como su éxito más grande en el género de la música urbana. De hecho, el pasado mes de diciembre el expresidente de los Estados Unidos. Barack Obama incluyó a “Pepas” en su lista de canciones favoritas.

El tour que lo llevará por ciudades como Newark, Chicago y Cleveland, terminará en San Juan con tres conciertos, que ya están vendidos, en el Coliseo de Puerto Rico los días 3, 4 y 5 de marzo. Está por verse si el artista anunciará cambios al repertorio que se incluirá en esos espectáculos y cómo será la respuesta del público.