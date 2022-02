El artista urbano Farruko indicó esta noche que aquellos que van a ver a “Farru” pueden decidir no ir a su concierto en Fort Myers, en Florida y recibirán un reembolso.

Las expresiones del cantante surgen luego de los comentarios y críticas que ha recibido luego de que en medio de un acto de contrición durante su concierto realizado anoche en el FTX Arena de Miami se disculpara por el contenido de sus canciones y reconoció a Dios como su único salvador.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de “Pepas” puso una foto de un comentario en el que un usuario le dijo que “pagamos por ver a Farru, no a Calós” a lo cuál el artista contestó que “lamento decirte hermano que Farru se retiró y el que está es Carlos”. También le pidió su información para devolverle el dinero.

En el calce de la publicación, sostuvo que “los que van a ver a Farru están a tiempo de no ir y se les puede hacer un reembolso. Los que vayan y quieran una nueva experiencia de amor, son bienvenidos, así solo vaya uno”.

Durante su concierto anoche, expresó que “yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”.

Confesó que hace un tiempo tuvo su un encuentro “con Papa Dios” y que desde entonces vive una transformación.

“Con todo lo que ha pasado en mi vida puedo decir que Dios está bregando conmigo. Todos somos pecadores lo dice la Biblia, aquí no hay ninguno bueno. Si a mí me recogió siendo infiel, soberbio… distante de mis hijos… Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, indicó el reguetonero que cuando lanzó su producción “La 167″ en el 2021, adelantó que ya había comenzado proceso de sanación espiritual.