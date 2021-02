Desde su fundación hace 12 años, el Instituto Nueva Escuela (INE) ha demostrado ser un proyecto exitoso impactando a más de 50 comunidades en todo Puerto Rico.

Esta organización sin fines de lucro se ha dedicado a transformar el sistema de educación pública del país a través de la filosofía y metodología Montessori, mediante la creación de alianzas con escuelas públicas y con otras entidades comunitarias. Su impacto ha sido palpable con 0% de deserción escolar, según su más reciente informe de logros.

Para continuar con esa labor de excelencia, INE llevará a cabo el sábado, 20 de febrero, el concierto benéfico virtual, “Voces por Montessori Público”, el cual se transmitirá de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., a través de las plataformas de endi.com y telemundopr.com, así como en la página de Facebook de la fundación. Kany García, Hermes Croatto, Tito Auger, Lizbeth Román, entre otros artistas formarán parte de este evento de recaudación de fondos que se llevará a cabo en directo sin público desde el local La Respuesta, en Santurce, con la animación de Silverio Pérez y la reportera Wilenie Sepúlveda. Algunas presentaciones musicales se realizarán desde dicho espacio y otras fueron pregrabadas.

Tal es el caso de la cantautora Kany García, quien participará con una presentación especial que grabó desde la ciudad de Miami. La artista señaló en entrevista con este medio que desde hace varios años quería colaborar con la entidad, pero debido a su agenda de trabajo, no había podido estar presente. En esta ocasión, gracias a que el evento será virtual, podrá aportar su granito de arena a favor de esta organización en la que cree y apoya.

“Tengo dos sobrinos que pertenecen a esa comunidad, tengo a mi hermana que trabaja directamente en las oficinas de Montessori del Departamento de Educación y tengo a mi cuñado que es maestro del residencial Luis Llorens Torres de escuela Montessori. Así que he visto con mis propios ojos los resultados de esa educación”, expresó la artista, quien agradece a la INE el que niños y niñas de escuelas públicas del país puedan tener acceso a esta metodología educativa creada por la investigadora italiana María Montessori que busca el desarrollo intelectual, social y espiritual de los niños y jóvenes.

“Antes esto era una educación totalmente privada a la que únicamente los niños de dinero y las familias pudientes podían tener acceso. Y de unos años para acá, gracias al Instituto Nueva Escuela, la comunidad Montessori es pública y hay más de 40 escuelas en Puerto Rico usando esta metodología. Tener una educación de primera y que no tengas que pagar por ella en Puerto Rico, es impresionante y eso es gracias al Instituto Nueva Escuela”, agregó la cantautora.

Otro que dirá presente en el evento es Hermes Croatto, quien quedó prendado del proyecto tan pronto visitó una de las escuelas que ha impactado el Instituto. Lo increíble es que se acercó a la entidad sin saber que su padre, Tony Croatto, fue uno de los primeros artistas en apoyar a la organización en sus inicios.

“Cuando conocí a Ana María Blanco (directora ejecutiva y fundadora de INE), le di un abrazo de admiración como si estuviera viendo a un ídolo, un prócer moderno, por la admiración que le tengo por todo lo que ha hecho en cuanto a la educación. Recuerdo que cuando terminé de abrazarla me dijo: ‘Ay, Hermes, es que tu abrazas hasta como tu papá’. Y le pregunté, ¿tú lo conociste? Ahí es que me dice, ’sí, tu papá colaboró con nosotros par de veces, es más, la última vez que nos vimos, que teníamos solo como dos o tres escuelas, me dijo vamos a abrir cientos de escuelas’. Y hoy día tienen casi 50 escuelas”, relató Hermes Croatto, quien en el concierto virtual estará interpretando varias canciones populares de su padre, así como una de su autoría titulada “Borikén”, cuyo vídeo grabó precisamente en una de las escuelas públicas de INE.

Sheila Díaz, directora de alianzas y relaciones con la comunidad de INE, agradeció la participación de todos los artistas que se han unido a este esfuerzo, toda vez que explicó que los fondos recaudados serán utilizados para continuar con el proyecto que actualmente ha impactado a 47 escuelas públicas y ocho organizaciones sin fines de lucro y ha servido a 693 maestros y maestras en el programa académico Montessori.

Aunque reciben fondos restrictos del Departamento de Educación y de otras entidades privadas, esa aportación no cubre todas las necesidades del proyecto, por lo que requieren de fondos adicionales. Durante la pandemia, por ejemplo, INE ha ayudado a cubrir las necesidades de sus comunidades escolares, proveyéndoles materiales Montessori a los estudiantes, así como otros recursos que han ayudado a que la educación continúe.

“Nosotros, no importa qué emergencia, qué situación viva el país, lo que buscamos es dar continuidad y acceso a la educación pública Montessori a las comunidades que están con nosotros y a las comunidades en Puerto Rico que quieran ser parte del proyecto, independiente de su situación socio económica o en qué parte de Puerto Rico estén. Nosotros, como formamos también a maestros de escuela pública, estamos haciendo propuestas durante todo el año a diferentes lugares para lograr atender a estos adultos que cada vez tienen el interés de formarse (en este método). No todas las propuestas cubren las necesidades, por eso requerimos fondos adicionales para mantener el proyecto”, explicó Díaz, quien dijo que la entidad se ha trazado una modesta meta de recaudación de $50,000 con la esperanza de que puedan alcanzarla y superarla.

“Voces por Montessori Público”, que será dirigido a nivel técnico por Miguel Zayas, Robert Peña y Tito Auger, contará con la participación de La Banda Acústica Rodante, Cheryl Rivera, Andrea Cruz, Fernando Madera y algunos integrantes de Vivanativa, quienes estarán interpretando su repertorio en directo desde La Respuesta. Kany García, Daniel Díaz, Ricky Laureano, Hermes Croatto, Millo Torres, Lizbeth Román, Teatro Breve y Roy Brown, entre otros, lo harán a través de presentaciones pregrabadas.

“Solamente te toma visitar un día los salones de clase (de las escuelas de INE) para darte cuenta de la extraordinaria labor que hacen esas maestras, maestros, y todo el equipo de trabajo. La estrategia detrás del sistema Montessori, la pasión con la que esos maestros educan y cómo los padres están envueltos para lograr la educación de los niños, es sencillamente increíble”, abundó Hermes Croatto sobre una de las razones para apoyar al Instituto Nueva Escuela.

Las personas interesadas en donar pueden hacerlo ese día vía telefónica, por ATH Móvil o a través de la plataforma Global Giving.