Las Vegas - El mexicano Vicente Fernández ganó un Grammy póstumo al mejor disco de música regional mexicana por “A Mis 80′s”, el último álbum que publicó antes de su fallecimiento a finales del año pasado.

A esta categoría, que también contempla la música tejana, estaban nominados Christian Nodal (“Ayayay! Súper Deluxe”), Natalia Lafourcade (“Un Canto por México, Vol. II”), Mon Laferte (“Seis”) y Aída Cuevas (”Antología de la Música Ranchera, Vol. 2″).

El anuncio del premio a Fernández estuvo marcado por las palabras del encargado de entregar dicho galardón, el cantante estadounidense de country Jimmie Allen.

“Tampoco ha venido (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, comentó el intérprete estadounidense, que parecía no conocer al ganador del premio.

La Academia de la Grabación de Estados Unidos ha querido laurear el último trabajo de “Chente”, como lo llaman sus seguidores, en un apartado de los Grammy en el que se agrupan subgéneros musicales como banda, norteño, corrido, mariachi, grupero y ranchera.

El álbum de 13 temas “A Mis 80′s” vio la luz en diciembre de 2020 y es galardonado ahora en la 64 edición de los Grammy, que vuelven a la ‘normalidad’, pero excepcionalmente desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, debido al incremento de casos de coronavirus que experimentó Los Ángeles en enero.

Tradicionalmente, la gala se celebra en la urbe californiana, pero este año es acogida por la ‘ciudad del pecado’, concretamente en el recinto MGM Grand Garden Arena.

/ Conocido también como “El Charro de Huentitán”, nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitán el alto, Jalisco, dentro de una familia muy humilde. (BARRY SWEET)

A los 23 años de edad se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara, con quien tuvo tres hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y más tarde adoptaron a Alejandra. (ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ)

Fue su presentación con Raúl Velasco en el programa de televisión “Siempre en Domingo” la que lo catapultó a la fama internacional, con temas como “Tu camino y el mío” y “Volver, volver”. (Carlos Ortega)

La fama lo alcanzó y llegó un momento en el que podía darse el lujo de ya no salir en televisión o radio porque ya no necesitaba esa promoción. (Fernando Aceves)

Vicente Fernández grabó el disco "Un azteca en el Azteca" lo que representó la despedida de los escenarios el 19 de agosto de 2016. (CHINO LEMUS)

México ha perdido a uno de sus más grandes iconos de la música vernácula, pero deja un gran legado por el cual será siempre recordado. (Ulises Ruiz Basurto)

Vicente Fernández vendió más de 70 millones de discos, tiene aún más de 100 discos en el mercado, más de 30 películas hechas, ocho Latin Grammy, tres Grammy, 14 Premios Lo Nuestro, tres premios Billboard, y otros premios a los que ha sido acreedor por su trabajo dentro de la música. (Francisco Guasco)

La lista parcial de ganadores de los premios Grammy incluyen:

— Mejor interpretación pop solista: “Drivers License”, Olivia Rodrigo.

— Mejor album pop vocal tradicional: “Love for Sale”, Tony Bennett y Lady Gaga.

— Mejor álbum dance/electrónico: “Subconsciously”, Black Coffee.

— Mejor album de rock: “Medicine at Midnight”, Foo Fighters.

— Mejor álbum de música alternativa: “Daddy’s Home”, St. Vincent.

— Mejor álbum de R&B progresivo: “Table for Two”, Lucky Daye.

— Mejor álbum de rap: “Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

— Mejor álbum de latin jazz: “Mirror Mirror”, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

— Mejor álbum góspel: “Believe for It”, CeCe Winans.

— Mejor album de música cristiana contemporánea: “Old Church Basement”, Elevation Worship and Maverick City Music.

— Mejor álbum pop latino: “Mendó”, Alex Cuba.

— Mejor álbum latino urbano: “El último tour del mundo”, Bad Bunny.

— Mejor álbum latino de rock o alternativo: “Origen”, Juanes.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “A mis 80s”, Vicente Fernández.

— Mejor álbum latino tropical: “SALSWING!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

— Mejor álbum de reggae: “Beauty in the Silence”, Soja.

— Mejor álbum hablado: “Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis”, Don Cheadle.

— Mejor álbum de comedia: “Sincerely Louis C.K.”, Louis C.K.

— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: “The United States vs. Billie Holliday”.

— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE): “The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera; “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

— Productor del año, no clásico: Jack Antonoff.

— Mejor video musical: “Freedom”, Jon Batiste.

— Mejor película musical: “Summer of Soul”.