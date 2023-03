Luego de 14 años sin entrar a un estudio de grabación el “Filósofo del rap”, Vico C está de regreso con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Pregúntale a tu papá por mí”.

El estreno musical del tema marca el regreso del pionero del rap a la escena discográfica y a sus raíces. A solo un mes de anunciar su firma con Nain Music, división de Rimas Entertainment, Vico C lanzó su primera canción bajo el sello, un Hip Hop dónde reflexiona sobre la situación actual del género urbano.

“14 años de silencio en mi carrera discográfica, equivalen a 14 años de crecimiento en la carrera de la vida. Mi Dios, que sabe todas las cosas, a mi entender permitió que se me ataran las manos hasta que mi corazón se pusiera en condiciones de aguantar la lucha que se me viene encima, al crear un álbum como el que traigo en camino, como el hombre que soy hoy, con las palabras que hacen falta hoy”, expresó el artista en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Palabras que den luz a la mujer joven de esta generación para que tome conciencia de sí misma como mujer, en vez de verse a sí misma como objeto de placer y deshonra. Palabras que enseñen al hombre de hoy día que es mucho más lo que puede darle al mundo por obedecer a un Dios vivo, que por lo que puede ofrecer como hombre de espíritu moribundo. Este no es un momento donde digo ‘a pesar de todo me volví a levantar’ sino uno donde digo ‘a pesar de todo seguí caminando’. Y como ya dije, el camino fue de 14 años de crecimiento que se proyectan hoy en forma de música ... mi música”, añadió Vico C.

Entre las líneas más destacadas del tema, el artista resalta su carrera y su durabilidad en la industria.“Cuidao, que hace tiempo no he sonau’, porque soy oso que inverna, no toro cansau’, ya estoy fuera de la Cueva, tan toítos olfateau’, temporada de caza pa’ to el que se la buscau’”, reza una estrofa del tema.

El video musical sirve como una representación visual de los cambios de tono y melodías entregadas por Vico C. Con múltiples cambios de escenografía, el rapero se viste de estilos “vintage” o periódicos.

En una época de canciones cortas, el artista trae un réquiem a los sonidos contemporáneos mientras difunde un sonido ecléctico y distintivo.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Vico C insiste en que no se puede “convertirse en una marioneta del juego.”

Actualmente, Vico C se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio este mayo donde demostrará que sus barras y su música siguen influyendo en el género del que fue pionero.