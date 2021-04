El músico de salsa y compositor, Willie Colón, recurrió hoy a sus redes sociales para desmentir la noticia de que se encontraba estable luego de sufrir un accidente grave.

“Queridos amigos y fans. Siento no poder responder personalmente sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. Dios los bendiga”, escribió el cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

Durante el día de ayer, el representante del trombonista, Pietro Carlos, manifestó que el intérprete se encontraba estable tras el accidente automovilístico que tuvo.

“Ya está en Nueva York y eso es un buen indicio. El hospital en Virginia permitió que lo trajeran. Ya no está en condición grave, está estable”, señaló Carlos.

El empresario también indicó que ayer y hoy Colón sería sometido a varios estudios tras sufrir, el 20 de abril, un accidente de tránsito cuando viajaba en una autocaravana con su esposa Julia por la región de Outer Banks, en el estado de Carolina del Norte. “Fue un accidente muy fuerte”, subrayó.

El trombonista, exintegrante de Fania All-Stars y uno de los pioneros en el nacimiento y desarrollo de la salsa, sufrió un traumatismo craneoencefálico con conmoción cerebral, cortes en la cabeza por los que necesitó 16 puntos y fracturas en su vértebra cervical C1, informó en un comunicado su portavoz, Nell McCarthy.

Su esposa, quien sufrió cortes y contusiones, fue tratada en un hospital de Outer Banks y dada de alta. “Julia está bien, con golpes, moretones, tomando pastillas” para el dolor, agregó el representante del artista.