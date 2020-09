Los escenarios le resultan muy familiares a Windy Díaz, pues hace casi dos décadas que lleva en la industria musical. Sin embargo, esta vez es diferente, pues no se tata de acompañar a algún artista ni hacerle coro, sino que por fin podrá ver cumplir su sueño de lanzarse como solista, etapa para la que dice sentirse lista.

En esa pausa obligatoria que tuvo que tomar la industria de los espectáculos, a causa de la pandemia, resultó idónea para que la cantante y compositora tomara el tiempo y la inspiración necesaria para que evolucionara el proyecto que comenzó en 2013 y que fue posponiendo por otros compromisos.

Con una voz madura que muy bien ha oscilado en diversos géneros musicales, hoy lanzó el nuevo sencillo de su autoría titulado “Libre en tus brazos” en el género pop rock, que es el que más define su estilo, junto con el lanzamiento del video musical, dirigido por Alejandro Borelli Pérez.

“Esta canción marca una nueva etapa de mi vida, es lo que soy yo, más refrescante, además de que este tema lo escribí este año y está producido por Gerinardo Rivera, quien debuta como productor y también forma parte de mi banda como guitarrista, con la mezcla de George de León Jr.”, explica Díaz, quien ha trabajado con diversos artistas haciéndoles coro en viajes o en el estudio de grabación, tales como: Ángel López, Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, Cultura Profética, Víctor Manuel y Carlos García, entre otros.

PUBLICIDAD

Según la artista independiente, “Libre en tus brazos” se une a los dos sencillos ya lanzados “Sabe a frío” y “Dónde estás”, que fueron escritos en el 2013 y están disponible hace algunos meses en las plataformas digitales.

“Tengo casi 19 años trabajando en la música, y aunque yo sé que este tiempo está marcado por el género urbano, no quiero dejar de ser quien soy y de expresar lo que quiero con la música que crecí. Para mí el pop rock es el género que me ha enseñado a sentir con el alma y a poder expresarme”, dice la cantautora, cuya maestra de canto ha sido la reconocida Michelle Brava.

“Esos dos temas ya estaban prácticamente hechos. Como no tenía el tiempo para dedicarme y darle el cariño para lo quería hacer, siendo artista independiente y sin los recursos monetarios, lo que hicimos fue remasterizarlos para que se escucharan con un sonido actual”, dijo la artista, quien se encuentra en el proceso de hacer nuevas canciones al estilo pop rock romántico y de desamor con el estilo versátil que le caracteriza.

La cantante, quien ha formado parte de la banda Cuenta Regresiva por 8 años, ha participado en las competencias de Sing Off Season 4, con el grupo acapella Calle Sol, a través de la cadena NBC. “Esta experiencia me abrió las puertas para cantar con Pat Benatar, intérprete de canciones como “We Belong”, “Love is a Battlefield” y “Hit me with your best shot”, y también para cantar y actuar en la película “Pitch Perfect 2”, como también en el soundtrack”, comenta Díaz.