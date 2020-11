El exponente urbano Wisin es de los ciudadanos que esperan que los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado martes se traduzcan en ejecutorias que beneficien al pueblo puertorriqueño sin importar el partidismo político.

Es por eso que a dos días de la contienda eleccionaria, en la que todavía faltan votos por contabilizarse por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y en la que Pedro Pierluisi se coloca como el virtual gobernador electo, el reguetonero le reclama al líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) que demuestre su deseo de “echar a Puerto Rico hacia adelante” y que lo haga en beneficio de todos los puertorriqueños, ya que el mandato del pueblo quedó manifestado en las urnas.

“En el caso de Pedro Pierluisi del nuevo gobernador si es que ganó, le digo que tenga la certeza de que llegó el momento que demuestre todo lo que ha hablado a través de las acciones. Este es el momento. Tiene la oportunidad ahora de echar hacia adelante nuestra tierra que tanta falta le hace”, sostuvo el artista, que no se identifica con ninguno de los cinco partidos políticos que participaron en las elecciones generales.

“Vivo en Puerto Rico en las montañas de Cayey. Entre las montañas y siempre he dicho que soy un jíbaro rapero. Cualquier persona que vaya a la gobernación de Puerto Rico de cualquier partido político que sea y con todas las circunstancias que han pasado tiene que venir a trabajar por el pueblo. A tratar de ayudar a los ancianos, a las personas que no tienen hogares, a los de los residenciales. A trabajar con el deporte y hacerlo de manera correcta no importa el partido político, esa persona que trabaje así yo lo voy a apoyar. No soy de ningún partido político. Soy puertorriqueño y eso es lo que hace falta”, añadió el artista residente en Cayey.

Por primera vez y tras los resultados de las elecciones generales en la legislatura se incluirán legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Proyecto Dignidad, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Partido Popular Democrático (PPD), Partido Nuevo Progresista (PNP) y un candidato independiente, por lo que el nuevo gobernante tendrá que trabajar con un gobierno compartido.

Para Wisin ese panorama luce alentador siempre y cuando se trabaje en conjunto y en busca de soluciones e iniciativas en bienestar del pueblo. Las peleas entre partidos políticos deben quedarse en el pasado.

"No podemos encasillar a los políticos en bando. No importa quien gane tenemos que trabajar en conjunto y echar para adelante nuestra tierra. No importa el color todos somos puertorriqueños”, sostuvo el reguetonero que nunca ha estado inmerso en la política, pero siempre ha estado atento a los sucesos del país.

Hasta el momento Pierlusi, quien se reunió esta tarde con la gobernadora Wanda Vázquez para trabajar la transición del gobierno, mantiene una ventaja sobre el resto de los contrincantes con 397,593 votos. Mientras que Carlos “Charlie” Delgado Altieri tiene 382,710, según los números de la CEE.

Delgado Altieri ofreció hoy una conferencia de prensa en la sede del PPD y no cedió la victoria a Pierluisi, hasta que no se termine el conteo de votos.

“No concedo victorias al licenciado Pierluisi, porque recordemos que nadie lo certificó, él mismo se declaró ganador de esta contienda. Yo no voy a decir que tengo o no tengo posibilidades, vamos a esperar que los votos se cuenten. Tenemos que velar todos por la democracia de este país y que se cuente hasta el último voto”, expresó Delgado Altieri