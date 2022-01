La actriz Sharon Riley solo pudo disfrutar de su mamá, la célebre compositora y cantante Sylvia Rexach, durante 14 años, la edad que tenía cuando ella falleció, en octubre de 1961. Pero fueron suficientes para dejar una huella imborrable. Recuerdos que, a cien años de su natalicio -que se cumplen el próximo 22 de enero-, son parte de una historia musical y de un legado que hoy sigue más vigente que nunca.

“El 20 de octubre de este año se cumplen 61 años de su muerte y todavía la gente busca su música y la graba”, afirma con orgullo la artista, quien creó una página en Facebook -Museo Sylvia Rexach-, con el propósito de mantener “un espacio dedicado a mantener viva la memoria de una de las artistas puertorriqueñas más importantes de su historia”.

Sylvia Rexach es considerada una de las mejores compositoras de música popular hispana. (Suministrada)

Para muestra, menciona a la cantante catalana Ángela Cervantes y al pianista y compositor cubano Pepe Rivero, jóvenes artistas que han homenajeado a Sylvia Rexach con un álbum -Olas y Arenas- (el título de una de las más emblemáticas canciones de la compositora), además de que tienen una gira por todo el país para dar a conocer su música.

“Hace un mes hicieron un concierto en Madrid con la música de mi mamá, estilo jazz, y se estarán presentando por toda España. La gente está fascinada, se preguntan cómo es posible que no la conocieran antes. Es una producción del profesor de la Universidad de Boston, que es puertorriqueño, Dr. José Cruz”, comenta Sharon, quien también menciona el trabajo que hace en Puerto Rico el joven artista multidisciplinario Lío Villahermosa con la música de su madre.

“Lío Villahermosa lleva diez años haciendo tributos a mami en Santurce y ha acaparado a una juventud que no sabía nada de Sylvia Rexach. Yo les llamo los ‘sylvistas’ porque esos jóvenes la adoran y son fanáticos de mi mamá. Es un artistazo tremendo que ha sido un ente de cambio para que Sylvia no se olvide”, asegura Sharon y explica que, en su época, la música de la compositora no era muy conocida por el pueblo porque no se tocaba en la radio.

De hecho, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, fue después de su muerte que sus composiciones trascendieron. “Artistas como Marco Antonio Muñiz, el dúo Irizarry de Córdova, Gilberto Monroig, Tato Díaz y Carmen Delia Dipiní le dedican obras póstumas. En la década del 70, Juan Luis Barry realizó en la televisión un especial titulado “Sylvia, en tu memoria”, que ganó premio y se editó posteriormente en dos discos de larga duración. En la década del 90 la miniserie de carácter biográfico ‘Al fondo del dolor’, contó con la actuación principal de su hija Sharon Riley”, publica el portal en una biografía de la compositora.

“Mientras estaba viva, su música no se oía en la radio. Solo cuando la grabó Lucho Gatica en los años 50, fue cuando ella se escuchó por primera vez, además de Los Hispanos que hicieron famosa la canción ‘Alma adentro’”, agrega Sharon.

No obstante, dice que en Santurce -donde nació y creció la compositora- sí era muy conocida. Además de ser muy solicitada por los artistas y cantantes de la época, quienes buscaban su música por considerarla diferente. Pero también recuerda que, en los años 40, fundó el primer combo en Puerto Rico integrado por mujeres, Las Damiselas, con el que se presentó por toda la isla.

“Mami era una bohemia. En esa época significaba que un viernes en la tarde llegaba gente a mi casa, traían sus bebidas, se sentaban alrededor de la mesa del comedor y se hablaba de todo un poco. Si alguien traía una canción se cantaba y si mami tenía una nueva composición la estrenaba. Iban políticos, escritores y cantantes, entre muchos otros. Pero había un gran respeto entre todos”, rememora Sharon, mientras destaca que, aunque su madre murió a los 39 años, amó mucho la vida y la vivió intensamente.

Precisamente, para festejar y recordar su vida, considerada una de las mejores compositoras de música popular hispana, se están organizando diversas presentaciones musicales y actividades por los pueblos de la isla que están en etapa de preproducción a cargo de la cantante Josy Latorre. De la misma forma, para conmemorar los 61 años de su muerte, el 20 de octubre, la productora Yolanda Díaz prevé presentar un espectáculo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes, en Santurce.

“Yo voy a interpretar la música de mi mamá y hacerle un homenaje a su memoria, cerrando su centenario y conmemorando el aniversario de su partida”, explica Sharon.

Legado personal y del pueblo

Sylvia Regina Rexach González dejó aproximadamente 50 composiciones, de las que se destacan varios éxitos. Entre ellas, “Y entonces”, “Yo era una flor”, “Alma adentro”, “Olas y arenas”, “Di, corazón”, “Nave sin rumbo”, “Idilio” y “Matiz de amor”, entre muchas otras que han sido grabadas.

Pero, debido a que ella no sabía escribir la música en pentagrama (tocaba el piano y la guitarra de oído), rememora Sharon, “yo era su grabadora viviente”, debido a que en ese momento no había grabadoras ni casetes.

“Ella componía mucho de noche y como a las cinco de la mañana me despertaba para que me la aprendiera por si a ella se le olvidaba porque al otro día venía (el compositor y músico) Tuti Umpierre, que fue su hermano y compañero de música de toda una vida, y él la pasaba (al pentagrama) inmediamente”.

Otro dato curioso, según Sharon, es que Sylvia Rexach nunca utilizó la estructura tradicional de los boleros de la época. “Ella hacía sus armonías, pero había un secreto que no todo el mundo sabe. El piano de casa tenía teclas que no funcionaban y ella empezaba con los acordes y cuando se ponía al piano sacaba unas armonías preciosas, aunque a veces unas notas quedaban muy bajas o muy altas, según las teclas. Si le quedaban altas decía ‘se jo… el cantante’, si le quedaban muy bajas, decía lo mismo. Pero con las teclas que funcionaban bien hacía maravillas”, agrega entre risas Sharon.

De todas sus canciones, la artista no puede decidirse por una que le guste más que otra porque son muchas las favoritas, aunque asegura que “me llega mucho” la canción “Yo era una flor” y “Alma adentro”. Explica que esta última canción, contrario a lo que mucha gente piensa, no fue compuesta inspirada en un amor romántico fracasado entre un hombre y una mujer.

“Ella escribió ‘Alma adentro’ cuando falleció su único hermano varón y fue un dolor muy grande para ella. Por eso me identifico mucho con esa canción porque sé lo que se siente cuando se ha perdido a alguien. Yo también perdí a mi hermano, que tenía 22 años cuando murió, seis años después de mami”, relata, tras resaltar que ese tema “es la mejor grabación de Los Hispanos”.

No obstante, también destaca otras canciones grabadas por artistas de la talla de Chucho Avellanet, Lucecita Benítez, Ednita Nazario y Lissette Álvarez, entre muchos otros “que han hecho una labor extraordinaria con la música de mami”.

Precisamente, Sharon recuerda que el día del funeral de la cantautora, en el Cementerio Buxeda, cuando bajaban el féretro, Los Hispanos cantaron “Alma adentro” y fue un momento que emocionó a muchos. “Y cuando ya casi acababa todo, llegó un hombre con una guitarra que venía de la isla en carro público. Le preguntó a mi abuela si podía cantar una canción y cuando empezó se emocionó tanto que empezó a llorar y no pudo seguir. Luego pidió que enterraran su guitarra con ella y mi abuela aceptó. Pero nunca supimos quién era el señor, de la misma forma que llegó, se fue. Creemos que era un admirador”.

“Las canciones fueron su legado para mi y para el pueblo. Pero aparte de eso me dejó otro, me enseñó a ser buena ciudadana y me formó con valores”, afirma la actriz, aunque resalta que no era una madre “común y corriente”.

“Era una madre creativa que quizás no te planchaba el uniforme para la escuela, pero te daba otras cosas. Era una madre muy ‘open’, con mucho humor, a la que le podías hablar de todo. A esa edad le decía ‘mami en la escuela me dijeron… ¿es verdad?’. Ella me decía ‘sientate ahí para explicártelo todo’. Era ese tipo de madre que te sentaba y te decía la verdad, nunca nos mintió”, agrega la artista, pero acepta que les ocultó que se estaba muriendo. Sin embargo, mirando hacia atrás, cree que, de alguna forma, ella “me dio un la” de lo que iba a pasar, una anécdota que Sharon considera “preciosa”.

“Mi hermanita, Sylvia Eileen, tenía como 10 años y ella le dijo ‘siéntate aquí que te voy a maquillar’. Mi hermanita se sentó emocionada y ella la maquilló con sombras, lipstick y hasta mascara. La miró y le dijo ‘qué linda te vas a ver’. En ese momento no me lo llevé, yo era otra chamaquita, pero ella sí sabía que no la iba a ver en la edad en que se iba a poder maquillar”, rememora, al tiempo que dice que su madre era muy enfermiza y que desde muy pequeña la veía entrando y saliendo del hospital. “Nunca até cabos, nadie perdía a su mamá a los 14 años. Pero fue ese tipo de madre que siempre estaba ahí para mí”.

Sylvia Rexach también era una mujer muy comprometida con los trabajadores, afirma su hija. Comenta, por ejemplo, que un día había un piquete de trabajadores de lo que en aquella época era Fuentes Fluviales (Acueductos hoy) y ella la animó a ir a piquetear. En otra ocasión, hubo una protesta frente al teatro Tapia, en el Viejo San Juan, debido a que una compañía norteamericana que llegó le empezó a quitar fechas a los productores puertorriqueños y hasta allá se fue a apoyar a sus compañeros.

“Ella me sentó un día y me dijo: ‘Te voy a decir algo y esto que se te quede grabado toda la vida, jamás se le cruza un piquete a un trabajador”, recuerda Sharon, quien no lo ha olvidado nunca. Tan es así que muchos años después, un día la llamó Judy Gordon, quien hacía un show desde un hotel en Isla Verde, para entrevistarla y que cantara las canciones de su madre. Pero cuando llegó había una protesta de músicos al frente del hotel. “La llamé desde un teléfono público y le dije que no podía entrar. Ella me dijo que el piquete no era de sus músicos, pero le dije que yo no podía cruzar y lo que hice fue unirme a los que protestaban”.

“Los últimos años de su vida, mami se dedicó a enseñarme los valores, la responsabilidad y de cómo ser solidaria con todas las causas”, agrega, al reiterar ese aspecto sindicalista que siempre mostró la compositora.

Cabe destacar que Sylvia Rexach, además de cantante, compositora y poeta, fue guionista de libretos de comedia y escritora. De hecho, fue columnista en el Diario de Puerto Rico, donde escribía la columna “A sotto voce” y fue socia fundadora de la Sociedad Puertorriqueña de Autores, Compositores y Editores de Música. “Mi madre fue una mujer muy comprometida con sus ideas, era independentista -aunque su familia era republicana. Era una mujer adelantada a su tiempo”, afirma con orgullo Sharon Riley.

Datos importantes

- Sylvia Rexach nació en Santurce el 22 de enero de 1921, hija de Julio Rexach y María Teresa González.

- Se graduó de la Escuela Superior Central, donde descubrió su vocación de poeta y músico. Compuso en esos años dos de sus más importantes trabajos “Di, corazón” y “Matiz de amor”.

- Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, abandonó sus estudios para unirse al Cuerpo Auxiliar Femenino del Ejército de los Estados Unidos (WAACS).

- A los 23 años contrajo matrimonio con William Riley, con quien tuvo tres hijos: William, Sharon y Sylvia Eileen Riley.

- Luego de su divorcio regresó a San Juan y trabajó con José Luis Torregrosa y Ramón Ortiz del Rivero “Diplo”, escribiendo libretos e interpretando personajes cómicos para la radio.

- En la década del 40, fundó el primer combo en Puerto Rico integrado por mujeres, llamado Las Damiselas y se presentó a través del país, obteniendo fama y éxito.

Fuente: Fundación Nacional para la Cultura Popular