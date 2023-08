Cuando se pronuncia el nombre de Ivy Queen, este denota fuerza, carácter, autenticidad y poderío vocal, entre tantas otras características que tiene una de los pilares de lo que hoy en día se conoce como género urbano, a quien sus seguidores suelen apodar con superlativos como “la diva”, “la potra” y “la caballota del reguetón”.

Hace unos 15 años que esta cantante puertorriqueña no se presenta en su isla. Es por esta razón que, a casi un mes de presentar su espectáculo “Killa Queen”, la voz de “Yo quiero bailar” asegura que siente una combinación de emociones, entre éstas, nostalgia.

“Para los que vivimos fuera de Puerto Rico, sentimos como un torrente de emociones. Yo quiero complacer al fanático letal mío, el que le dio la música mía de herencia a su hijo y su hijo se la pasó de herencia a sus hijos y así. Me estoy poniendo en el zapato del fan y es una situación un poquito difícil porque son más de 200 canciones y es un solo Choliseo, que quiero que sea una noche mágica”, indicó Ivy Queen a El Nuevo Día, quien se presentará en concierto el sábado, 9 de septiembre de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

PUBLICIDAD

Ante la cercanía de su concierto, la contentura le brota de su ser a la intérprete de “La vida es así” y “Te he querido, te he llorado”, quien luego de visitar Bogotá, Nuevo México y Costa Rica regresará a la isla para los ensayos del espectáculo.

“Estoy súper contenta. Venir a Puerto Rico a recibir mis honores en vida es lo más brutal, y que sea cantando, que sea con música, con un repertorio digno, con himnos y con la receta original, que sea con los ‘beats’ con los que las canciones nacieron, con las canciones que compuse siendo adolescente hasta el día de hoy. Yo creo que es como un cóctel súper duro”, dijo la artista natural de Añasco, quien lleva establecida en Estados Unidos hace unos nueve años.

La artista que en sus inicios llamó la atención siendo miembro de “The Noise”, donde realizó su primera canción “Muchos quieren tumbarme”, da por hecho que diferente al espectáculo ofrecido en el resto de su gira musical, a su presentación en la isla le hará adaptaciones, pues se trata de su casa.

“¡Yo voy a romper! Salí de aquí, de esta tierra, que me vio correr descalza por Añasco, me vio en bicicleta en Bayamón, en motora en Carolina, así que imagínate si no la voy a romper. Es la casa de uno. Uno con ese orgullo se le quiere explotar el pecho. Yo le voy a dar duro, le voy a meter para que la gente baile desde que entren hasta que salgan, que sea algo memorable para el que es fan, ahí puro de la mata. Voy con todo mama, sin miedo al éxito”, destacó durante una breve visita a Puerto Rico, donde estrenará esta noche la nueva versión del tema “Toma Remix” en la discoteca Fifty Eight.

PUBLICIDAD

En estas más de dos décadas de trayectoria, ha sido testigo de la proliferación de artistas emergentes, que se ha venido disfrutando y del impacto que han tenido en el mercado. “Esto es una heladería, para cualquier lado sale un sabor nuevo”, compara. “Mira, yo he disfrutado de ver a los americanos queriendo cantar en español, con dembow de fondo”.

El impacto de Bad Bunny

El hecho de que el exponente urbano de fama mundial Bad Bunny la presentara como invitada especial en algunas ciudades de su “World’s Hottest Tour”, le atrajo nuevos seguidores, particularmente de la nueva generación, que comenzaron a bajar sus canciones en plataformas como Spotify y a seguirla en las redes sociales. También eso lo logró ser parte del rémix “Yo Perreo Sola” junto a Benito Martínez, nombre real del artista, y la cantante Nesi.

“Benito ha sido y fue muy respetuoso y real en todo momento. Rendirme honores en vida eso para mí es lo más grande. Un muchacho, que ni empezó conmigo, invitarme a sus conciertos y literalmente prestarme su tarima”, destacó en agradecimiento.

Ese mismo suceso la ha llevado a ver todo tipo de público en sus conciertos, “no ochentosos ni noventosos”, sino personas de todas las edades, como le ha ocurrido en países de Latinoamérica, como Costa Rica, El Salvador y Perú, adonde recientemente ha llevado su gira.

De igual modo, destacó con agradecimiento la grandeza de haber recibido en marzo pasado el premio Icon de Billboard Women en la Música 2023, de manos de Bad Bunny.

PUBLICIDAD

“Yo estoy sumamente agradecida porque es eso para mí es más grande que cualquier otra cosa. Recibir el respeto de artistas como Benito y también de Rauw, como de la nueva cepa es brutal y latente. También estoy contenta porque tengo tres de la nueva que están rompiendo en el remix mío y fueron muy respetuosos, y a la vez muy puntuales. Algo que siempre digo es que hay que dar para recibir y yo creo que he recibido lo que he dado porque vinieron y acudieron a mi llamado”, agregó al referirse a los cantantes Brray, Marconi Impara y Eix, que se juntaron también con Lennox.

El tema “Toma Remix” lanza oficialmente mañana viernes junto a su video musical, un tema que fusiona el contundente regguetón con melodías inspiradas en el Oriente Medio, para luego transicionar a un enérgico perreo de la vieja escuela, con la batería y el dembow.

“Siempre he dicho que soy la mamá de los pollitos y como tal estoy pendiente a mis pollitos. Yo sé lo que está moviéndose, cómo se están moviendo los flows y quiénes. Definitivamente soy superfan de Brray, lo he dicho en otras ocasiones y se lo dije a él también cuando estuvimos grabando el video, porque siento que es quien más está manteniendo lo real en cuanto a la esencia del género, las barras y lo punchline son de la verdadera escuela. Mientras que Marconi tiene otro flow súper diferente y único, y Eix le da ese toque comercial”, señaló.

PUBLICIDAD