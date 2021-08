La cantante puertorriqueña Young Miko describe su estilo musical como uno “pintoresco”. Atrás quedó aquella niña introvertida que se encerraba en su cuarto a hacer música, para darle paso a una intérprete extrovertida en el género trap rap “para todos los colores”.

Evidencia de esto es el tema “Vendetta”, que recién estrenó el pasado viernes y que lo lanza como símbolo de protesta y la lucha hacia los derechos de la comunidad LGBTQI+ y las mujeres.

“Con este tema, estamos protestando a nuestra manera. Es un empoderamiento hacia la mujer, que las mujeres puedan hacer lo que ellas quieran. Definitivamente, es un sonido nuevo, pero siempre ha sido así, nunca me dejo llevar por los demás”, dijo la artista natural de Añasco y cuya carrera tomó otro giro hace unos siete meses de la mano de Wave Music Group.

Con la misma intensidad en la interpretación y su estilo irreverente se unió en este tema le cantante Villano Antillano, quien continúa dándose a conocer en el género trap rap y marcando la pauta siendo parte del movimiento “queer”.

“Trabajar con alguien que uno admira es un honor, es una meta”, aseguró la también intérprete de “105 Freestyle”, quien suele usar el “spanglish” en sus líricas, además de haberse criado escuchando música de los 90 y a artistas como Lauryn Hill y Fugees, de quienes admiraba el “mucho palabreo”, y el hecho de que usaran el rap para hablar sobre el discrimen, la equidad, y las situaciones por las que atravesaban los negros.

Según Young Miko, el título del tema en promoción, cuyo lenguaje es uno explícito, está inspirado en la máscara utilizada en la película “V for Vendetta”, la cual se ha llegado a adoptar como un símbolo de protesta alrededor del mundo. Ambas intérpretes, quienes se admiraban entre sí antes de conocerse, perciben este tema como poderoso, con el que pretenden empoderar a las mujeres y que comprendan su valor. Un productor amigo en común se encargó de que se diera este junte.

“Cuando le pusimos el nombre, no nos imaginábamos el tema de ninguna otra manera si no incluíamos un verso de ‘La villana’”, dijo Young Miko en referencia a Villano Antillano, quien a su vez resaltó: “Ya las dos veníamos con un ímpetu. Hacía sentido porque ambas somos artistas femeninas destacadas en lo que estamos haciendo. Es bien curioso porque en mi caso yo siento que me quité la máscara, porque en realidad yo empecé a vivir mi vida como una mujer transgénero hace seis meses. Para mí también fue como un proceso afirmativo de que esta es la que hay. Tiene mucho poder”.

Villano Antillano se considera una persona no-binarie y una mujer trans hasta cierto punto, lo que ha representado todo un reto. Asimismo, acepta que si hubiera empezado a hacer o sacar música como luce ahora mismo, como mujer, no hubiese sido la misma historia.

“Ya yo tenía un nombre por ahí, ya la gente sabía quién era Villano Antillano y llegué al punto en que ya podía hacer lo que me daba la gana. Me podía salir el tiro por la culata, pero me salió bien”, contó la bayamonesa de 26 años, quien ha lanzado los sencillos “Pájara” y “Muñeca”, este último junto a le también cantante trans Ana Macho.

“Ha sido como por etapas porque yo no había entendido mi poder musical ni como música hasta que me entendí como mujer. Ahí todo cambió”, añadió.

“Sí reconozco que me tiré para la esquina ‘full mujer’ porque fue algo que siempre quise explorar, que siempre sentí que era mujer dentro de mí y nunca me dejaron serlo, por la crianza y vivir en un país machista”, añadió le cantante, a quien le encanta llevar un nombre artístico masculino luciendo como “un mujerón”. A quien también le encanta que le digan “la villana”, comenzó a grabar musicalmente en estudio hace tres años.

Mientras destacan que ambas somos miembras de la comunidad LGBTQI+, resaltan además la acogida que ha tenido el tema “Vendetta”y la reacción de sus seguidores, quienes les enfatizan que el talento viene de todos los colores y tamaños. Este sencillo estrenó acompañado de un video musical en el que limitaron la presencia masculina, por lo que gozaron de principio a fin por la química que hubo.

“Todo fluyó de manera orgánica y bonita, estuvimos medias desnudas en este ‘strip club’. Se hizo con mucho respeto. Como eramos todas nenas, se sintió como un espacio seguro, que hay que crearlos y son difíciles”, expresó Villano Antillano, quien quiso dejar saber que cuenta con la bendición de la famosa bailarina y actriz puertorriqueña Iris Chacón.

“Iris Chacón a mí me envió un mensaje dándome su bendición, y yo casi infarto. Eso me ha cambiado realmente la vida. Cuando vi su mensaje grabado a través de Bryan Villarini, que es amigo y quien la maquilla, casi me muero. No la he conocido todavía, estoy loquísima, es uno de mis sueños mas grandes. Es una de mis máximas influencias a nivel estéticamente. Siento que es una de las artistas puertorriqueñas más cab...nas que ha tenido esta isla y no se habla lo suficiente de ello. En mi caso, mi abuelo se sentaba a ver el show de televisión. Yo la busqué por Youtube y me enamoré”, dijo acerca de la conocida “Vedette de América”.

De igual modo, Viallano Antillano manifestó que la representación más grande en la música que ha tenido como persona femenina ha sido Ivy Queen. “Es mi referente, ningún rapero hablaba sobre los temas que habla ella. Además de que siempre ha sido una aliada y ha incorporado a personas de la comunidad LGBTQI+ a su gesta y a su trabajo, por lo que le tengo respeto”, mencionó.

Siendo “Vendetta” la primera colaboración de la artista cisgénero Young Miko junto a Villano Antillano, este tema se promoverá principalmente en las plataformas digitales por tener un lenguaje explícito. No se cohíben en expresarse como desean y tampoco les preocupa que este no sea difundido en las ondas radiales, ya que confían en las plataformas digitales para difundirla, así como las redes sociales.

“La gente está en shock con la canción”, dijo contenta Young Miko. ”Las nenas están puestas pal’ problema. Yo tengo ese DM explotaísimo”, concluyó Villano Antillano.