10 series que dejaron su huella en el 2024

Aunque todavía faltan varios días para que finalice el 2024, ya se puede tener un panorama bastante claro de cuáles fueron las series de televisión que dieron mucho de qué hablar, que fueron recomendadas por un sinnúmero de personas y que dejarán su huella por sus producciones de calidad.

Para hacer una selección de lo que fueron las mejores series de este año que termina, se usaron varios factores, como cuáles fueron las películas más buscadas en la página web Internet Movie Data Base (IMDB); los numero de mayores visualizaciones en el sitio web especializado FlixPatrol; así como mis preferencias, claro está. La selección no fue fácil y fueron varias las que se quedaron fuera del ‘Top 10′ de las mejores series del 2024. Estas son, sin un orden en particular:

Baby Reindeer

Fecha de estreno: 11 de abril de 2024

Actores principales: Richard Gadd, Jessica Gunning y Nava Mau

Descripción: Inspirada en una historia real, esta serie sigue la retorcida relación del escritor e intérprete Donny Dunn con una acosadora y el impacto que tiene en él a medida que se ve obligado a enfrentar un trauma profundo, oscuro y olvidado.

The Penguin

Plataforma: Max

Fecha de estreno: 19 de septiembre de 2024

Actores principales: Colin Farrell, Cristin Milioti y Rhenzy Feliz

Descripción: Tras los acontecimientos vistos en la película “The Batman” (2022), Oz Cobb, también conocido como el Pingüino, intentará tomar las riendas del mundo del crimen en Ciudad Gótica. Sin embargo, su trayecto hacia la cima estará lleno de golpes y problemas.

Fallout

Fecha de estreno: 11 de abril de 2024

Actores principales: Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins

Descripción: Basado en el popular juego de vídeo, esta serie toma lugar años después de que un bombardeo nuclear devastara Estados Unidos, un violento ataque a un refugio nuclear subterráneo obliga a uno de sus residentes a adentrarse en un desolado mundo lleno de radiación, monstruos mutados y una sociedad sin ley formada por los que permanecieron en la superficie.

Shōgun

Plataforma: FX/Hulu

Fecha de estreno: 27 de febrero de 2024

Actores principales: Cosmo Jarvis, Anna Sawai y Hiroyuki Sanada

Descripción: El navegante John Blackthorne llega a Japón en 1600 y se ve inmerso en un peligroso mundo de política e intrigas entre facciones japonesas que controlan el país, así como una serie de instituciones que tienen presencia allí. Con la ayuda de una valiente intérprete, el inglés se convierte en una pieza clave para Yoshi Toranaga, uno de los jefes de guerra que busca salir airoso ante sus enemigos.

Nobody Wants This

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 26 de septiembre de 2024

Actores principales: Kristen Bell, Adam Brody y Justine Lupe

Descripción: Esta serie muestra la historia de una podcaster que es experta en temas sexuales y que no cree en un dios supremo, y un rabino recién soltero, quienes se enamoran y tratan de descubrir si su relación logrará sobrevivir a unas vidas tan diferentes y a unos familiares muy entrometidos.

Ripley

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 4 de abril de 2024

Actores principales: Andrew Scott, Dakota Fanning y Johnny Flynn

Descripción: Basada en la novela “The Talented Mr. Ripley”, de Patricia Highsmith, esta serie muestra a Tom Ripley, un estafador ni muy exitoso, quien es contratado por el millonario Herbert Greenleaf para visitar a su hijo Dickie en Italia y traerlo de vuelta a Nueva York. Sin embargo, Ripley cambia de idea y planes una vez se encuentra en un hermoso pueblo costero italiano.

Mr. & Mrs. Smith

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 2 de febrero de 2024

Actores principales: Donald Glover, Maya Erskine y Wagner Moura

Descripción: Dos desconocidos, con vidas aburridas y sin salida, consiguen trabajo en una agencia de espionaje que les ofrece una vida de intriga, riqueza y viajes. Sin embargo, el trabajo requiere que tener nuevas identidades en un matrimonio concertado. Tanto sus labores como espías y como “pareja” se irán complicando con el paso del tiempo.

The Day of the Jackal

Plataforma: Peacock

Fecha de estreno:14 de noviembre de 2024

Descripción: The Jackal es un asesino a sueldo que se gana la vida ejecutando asesinatos a cambio de grandes sumas de dinero. Mientras vive una doble vida idílica, pronto se topa con un fuerte rival en una obstinada oficial de inteligencia británica que lo persigue por toda Europa, poniendo en riesgo las vidas de todos a su alrededor.

Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 19 de septiembre de 2024

Actores principales: Cooper Koch, Nicholas Alexander Chávez y Javier Bardem

Descripción: Esta producción muestra la historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez antes, durante y después de los brutales asesinatos de sus padres José y Kitty. Mientras que la fiscalía argumentó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron que sus acciones se debieron al miedo a una vida de abuso físico, emocional y sexual a manos de sus padres.

House of the Dragon

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 16 de junio de 2024

Actores principales: Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith