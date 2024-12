13 estrenos de ‘streaming’ para disfrutar en diciembre

La llegada del mes de diciembre no solo significa que estamos a punto de terminar el 2024, sino que es el cierre de lo que ha sido un año repleto de estrenos en las distintas plataformas de contenido de ‘streaming’. Algunos de ellos han sido buenos, otros exitosos y muchos de ellos pasaron sin pena ni gloria por los televisores de las millones de casas que utilizan estos servicios.

Como siempre, en todas las plataformas se mostrarán estrenos de películas, documentales y series de todo tipo de género. A diferencias de otras plataformas, en esta ocasión Netflix apostó en el mes de diciembre con estrenos con los que esperan acaparar su audiencia. Por ejemplo, a finales de este mes estará disponible la segunda temporada de “Squid Game” una de las más esperadas desde que esta serie de convirtió en un inesperado éxito en septiembre de 2021.

Por otro lado, Max estrenará “Juror #2″, la película más reciente y, quizás, la última, del legendario actor y director Clint Eastwood. Además, los trabajos de estrellas como Keira Knightley, Angelina Jolie, Ray Romano, Jason Bateman y Channing Tatum podrán ser apreciados por el público.

Jack in Time for Christmas

Fecha de estreno: 3 de diciembre de 2024

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

En esta divertida película festiva, el comediante Jack Whitehall se encuentra varado en los Estados Unidos con solo cuatro días para regresar al Reino Unido para Navidad. Con el tiempo a punto de acabarse, Jack se embarca en un viaje increíble e inverosímil que involucra aviones, trenes, perros esquimales y ‘bobsleighs’. Es ahí que un sinnúmero de celebridades como Michael Bublé, Dave Bautista, Rebel Wilson, Jimmy Fallon, Daisy May Cooper y Tom Davies ayudan Whitehall para llegar a su destino.

That Christmas

Fecha de estreno: 4 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Basada en la encantadora trilogía de libros infantiles del aclamado escritor y director Richard Curtis (“Four Weddings and a Funeral”, “Notting Hill”y “Love Actually”), este filme animado sigue una serie de historias entrelazadas sobre la familia y los amigos, el amor y la soledad, y Santa Claus cometiendo un gran error. Esta conmovedora comedia de Locksmith Animation marca la primera incursión de Curtis en la animación, trabajando como escritor y productor ejecutivo de la película, y también el debut como director de largometrajes del reconocido veterano de la animación Simon Otto (“Love, Death & Robots”).

La virgen roja

Fecha de estreno: 5 de diciembre de 2024

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

“La virgen roja” es una película basada en una historia real que mezcla drama histórico, romance, suspenso y un toque de crimen real, que narra la historia de Hildegart Rodríguez (Alba Planas), quien es educada por su madre Aurora (Najwa Nimri) para ser la mujer del futuro, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30. A los 18 años, Hildegart comienza a experimentar la libertad y conoce a Abel Velilla (Patrick Criado), quien la ayuda a explorar un nuevo mundo emocional, y a romper con el yugo de su madre. Aurora teme perder el control sobre su hija, y hace todo lo posible para evitar que Hildegart se aleje.

Black Doves

Fecha de estreno: 5 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Con el trasfondo de la Navidad en Londres, esta serie muestra una historia aguda, llena de acción y muy conmovedora sobre la amistad y el sacrificio, que sigue a Helen Webb (Keira Knightley), una esposa y madre ingeniosa, pero que también es una espía profesional. Durante 10 años, ha estado transmitiendo los secretos de su marido, un conocido político, a la oscura organización para la que trabaja: los Black Doves. Sin embargo, cuando su amante Jason (Andrew Koji) es asesinado, tiene que moverse rápidamente para mantenerse a salvo y buscar a quienes están detrás de todo.

Fly Me to the Moon

Fecha de estreno: 6 de diciembre de 2024

Plataforma: Apple TV+

Formato: Película

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan esta comedia romántica, original de Apple TV+, que tiene como telón de fondo el histórico alunizaje de la misión Apollo 11 de la NASA. Las chispas saltan en todas direcciones cuando la experta en mercadeo Kelly Jones (Johansson), contratada para arreglar la imagen pública de la NASA, causa estragos en el director del lanzamiento, Cole Davis (Tatum), y su ya difícil tarea.

Mary

Fecha de estreno: 6 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

María (Noa Cohen), elegida para traer al Mesías al mundo, es rechazada tras una concepción milagrosa y obligada a esconderse. Cuando el rey Herodes (Anthony Hopkins) ordena una cacería asesina para su bebé recién nacido, María y José (Ido Tako) emprenden la huida, unidos por la fe y motivados por el coraje, para salvar su vida a toda costa.

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Fecha de estreno: 7 de diciembre de 2024

Plataforma: Max

Formato: Documental

Este conmovedor documental muestra la historia del fallecido artista Christopher Reeve desde que era un actor desconocido hasta convertirse en una estrella de cine y activista global por los derechos y la atención a las personas con discapacidad. Es el propio Reeves quien narra su vida, a través de sus palabras, pero también incluye comentarios e historias de familiares y amigos cercanos, quienes muestran cómo el actor se negó a ser definido por el accidente que lo dejó parapléjico.

María

Fecha de estreno: 11 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

La ganadora del premio Oscar, Angelina Jolie, es María Callas, una de las intérpretes de ópera más emblemáticas del siglo XX. Dirigida por Pablo Larraín, esta película sigue a la soprano greco-estadounidense mientras se retira a París después de una vida glamorosa y tumultuosa en el ojo público. “María” reimagina a la legendaria soprano en sus últimos días mientras la diva se enfrenta a su identidad y su vida.

Cien años de soledad

Fecha de estreno: 11 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Esta serie está basada en la emblemática novela “Cien años de soledad” (1967), escrita por el colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y de enorme aceptación popular, esta novela ha vendido más de 50 millones de ejemplares y ha sido traducida a más de 40 idiomas.

No Good Deed

Fecha de estreno: 12 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

Cuando Lydia (Lisa Kudrow) y Paul (Ray Romano) deciden iniciar una nueva etapa en sus vidas, ponen a la venta su preciosa villa en Los Ángeles. Sin embargo, esto provoca la llegada de un sinnúmero de personajes extraños que quieren comprar la casa, mientras que varios vecinos buscan la manera de evitar que esto ocurra. A medida que se forma un caos en la vida Lydia y Paul, se ven forzados a enfrentar su pasado.

Carry-On

Fecha de estreno: 13 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Un viajero misterioso (Jason Bateman) chantajea a un joven agente de TSA (Taron Egerton) para que deje pasar un paquete peligroso por los controles de seguridad y lo suba a un vuelo del día de Navidad. Esta película llena de suspenso y acción buscará mantener a los espectadores en el filo de sus asientos.

Juror #2

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2024

Plataforma: Max

Formato: Película

Esta película dramática muestra la vida de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia común y corriente quien, mientras se desempeña como jurado en un juicio por asesinato de alto perfil, se ve envuelto en una lucha interna a saber un detalle que podría usar para influir en el veredicto del jurado y, potencialmente condenar o liberar a la persona acusada por asesinato. Esta película fue dirigida por Clint Eastwood.

Squid Game

Fecha de estreno: 26 de diciembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

La segunda temporada de este serie se lleva a cabo tres años después de ganar “Squid Game”, Gi-hun (Lee Jung-jae), el jugador 456, se adentra nuevamente en este peligroso y mortal juego, con tal de erradicar y terminar con el mismo. La serie mostrará nuevos personajes, así como más temibles retos y juegos.