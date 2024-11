11 estrenos en Netflix y otras plataformas para ver en noviembre

Ya estamos en el penúltimo mes del año, con los aires navideños sobre nosotros, pero también con un periodo eleccionario que llegó a su punto de ebullición el martes en la tarde. No hay una mejor manera de despejar la mente y olvidarse, aunque sea por varios minutos, de todo lo que está pasando en la política local e internacional, que disfrutando de una buena serie o película.

Como ya es normal, todos los meses todas las plataformas de servicios de contenido “streaming”, como Netflix, Hulu, Prime Video y Max, entre muchas otras, estrenan una gran variedad de series, documentales y películas que valen la pena dedicarles el tiempo. Específicamente en noviembre ya vemos la llegada de varias producciones dedicadas a la Navidad, aunque todavía no veremos el grueso hasta que lleguemos a diciembre.

Estas son solo 11 estrenos, de entre casi 40, que podrías disfrutar en las próximas semanas:

Blitz

Fecha de estreno: 1 de noviembre

Plataforma: Apple TV+

Formato: Película

Esta película narra el viaje épico de George (Elliott Heffernan), un niño de nueve años que se encuentra en el Londres durante la Segunda Guerra Mundial y cuya madre, Rita (Saoirse Ronan), lo envía a un lugar seguro en la ruralía inglesa. George, desafiante y decidido a regresar a casa con su madre y su abuelo Gerald (Paul Weller) en el este de Londres, se embarca en una peligrosa aventura. La película fue escrita y dirigida por Steve McQueen (“12 Years a Slave”).

Como agua para chocolate

Fecha de estreno: 3 de noviembre de 2024

Plataforma: Max

Formato: Serie

La serie, basada en la novela de Laura Esquivel, explora la idea de que a veces las tradiciones pueden convertirse en una prisión, un obstáculo para el amor. Tita de la Garza (Azul Guaita) y Pedro Múzquiz (Mauricio García Lozano) son dos almas profundamente enamoradas, pero incapaces de estar juntas debido a las arraigadas costumbres familiares. Los protagonistas navegan por un mundo de realismo mágico y ricos sabores, mientras Tita lucha entre el destino que le impone su familia y su lucha por el amor.

Pedro Páramo

Fecha de estreno: 6 de noviembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

La adaptación cinematográfica del libro “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo y considerada una de las obras más importantes de la literatura mexicana y latinoamericana, narra la historia de Juan Preciado (Tenoch Huerta), quien, tras la muerte de su madre, va al remoto pueblo donde nació en busca de su padre, Pedro Páramo (Manuel Garcia-Rulfo). Allí se topa con un pueblo fantasma, donde conoce a una serie de personas misteriosas y aprende sobre la despiadada búsqueda de la riqueza y el poder de su padre fallecido. La línea entre los muertos y los vivos, así como el pasado y el presente, se difumina constantemente en esta historia surrealista de deseo, esperanza, arrepentimiento y resentimiento.

The Day of the Jackal

Fecha de estreno: 7 de noviembre de 2024

Plataforma: Peacock

Formato: Serie

Un asesino solitario, incomparable y sumamente escurridizo, llamado el Jackal (Eddie Redmayne), se gana la vida ejecutando asesinatos a cambio de grandes sumas de dinero. Sin embargo, tras su último asesinato, se topa con una tenaz oficial de inteligencia británica (Lashana Lynch), que comienza a seguirle la pista en una emocionante persecución por toda Europa, dejando destrucción a su paso. Cuenta también con la actuación de la española Úrsula Corberó (“La casa de papel”).

Cada minuto cuenta

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2024

Plataforma: Amazon Prime

Formato: Serie

Basado en el terrible terremoto que ocurrió el 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México, esta serie retrata de forma íntima a las personas que vivieron en primera persona la tragedia, pero sobre todo cuenta la historia de cómo se forjaron héroes y heroínas que mantuvieron a raya la catástrofe y aprovecharon cada minuto sus labores de rescate. Está protagonizada por Osvaldo Benavides, Maya Zapata y Jesús Zavala.

Asalto al Banco Central

Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

La trama de esta serie toma lugar el 23 de mayo de 1981, en Barcelona, España. Han pasado exactamente tres meses desde el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, cuando 11 encapuchados entraron en la sede del Banco Central en Barcelona. Lo que comienza como un espectacular robo se convierte pronto en un auténtico desafío a la reciente democracia española. Está protagonizada por los actores Miguel Herrán, María Pedraza y Hovik Keuchkerian.

Emilia Pérez

Fecha de estreno: 13 de noviembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Película

A través de canciones y bailes liberadores y visuales audaces, esta película sigue el viaje de cuatro mujeres extraordinarias en México, cada una en busca de su propia felicidad. La temible líder del cartel Emilia (Karla Sofía Gascón) recluta a Rita (Zoe Saldaña), una abogada poco apreciada atrapada en un trabajo sin futuro, para que la ayude a fingir su muerte de manera que pueda vivir auténticamente como ella misma. Escrita y dirigida por Jacques Audiard (“Rust and Bone”, “A Prophet”), la película ganadora de dos premios en el Festival Internacional de Cine de Cannes, también está protagonizada por Selena Gomez, Adriana Paz y Edgar Ramírez.

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley

Fecha de estreno: 13 de noviembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

Este documental brinda una mirada tras bastidores del legendario especial para la televisión del cantante Elvis Presley en 1968, llamado “Elvis”, pero más tarde bautizado como el “Comeback Special”. A través de entrevistas en profundidad, acceso sin precedentes a los archivos personales de Presley y el coronel Tom Parker (manejador del cantante), así como material de archivo del especial del 68 y sus ensayos, el público revivirá este momento crucial en la carrera del Rey del Rock & Roll.

Dune: Prophecy

Fecha de estreno: 17 de noviembre de 2024

Plataforma: Max

Formato: Serie

Del vasto universo de “Dune”, creado por el autor Frank Herbert, y 10,000 años antes de la ascensión de Paul Atreides, esta serie sigue a dos hermanas Harkonnen mientras luchan contra fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta que se conocerá como Bene Gesserit. El elenco cuenta con actores como Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May y Mark Strong, entre otros.

Beatles ‘64

Fecha de estreno: 29 de noviembre

Plataforma: Disney +

Formato: Documental

Los cineastas Martin Scorsese y David Tedeschi muestran a los cuatro Beatles en el momento de su gran éxito musical, en 1964, y su inimaginable fama. Esta íntima película muestra imágenes tras bastidores grabadas por David y Albert Maysles y restauradas en 4K. Entrevistas recién filmadas y de archivo con los Beatles, junto con fans cuyas vidas se transformaron, iluminan este singular momento cultural.

Senna

Fecha de estreno: 29 de noviembre de 2024

Plataforma: Netflix

Formato: Serie