El pasado 15 de agosto de 2021, el ejército de los talibanes ocupó Kabul, la capital de Afganistán, poniendo fin así a cerca de 20 años en los que el país fue controlado, parcialmente, por la República Islámica de Afganistán. Estos habían llegado al poder a consecuencia de la invasión de una coalición internacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) liderada por Estados Unidos, que logró derrocar a los talibanes que controlaban el país desde 1996.

A continuación, te dejo con varias películas que se han filmado en los pasados 20 años y que están basadas en este lejano país de Oriente Medio. Eso sí, debes recordar que cada una de estas películas tiene un matiz distinto y que son basadas en hechos reales, pero con algunos cambios para hacer que la trama sea lo más dramática posible. Si te interesa conocer aún más detalles sobre Afganistán, te recomiendo que busques información en libros, enciclopedias y fuentes de historia.

The Breadwinner (2017)

Plataformas: Amazon Prime Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

Nominada al Oscar como mejor película aninamada en 2018, este filme muestra la historia de una niña que vive en 2001 junto a su familia en Afgasnistán y quien tiene que afrontar los dilemas de vivir en una sociedad controlada por los talibanes. La niña tendrá que hacer malabares y poner su vida en peligro para lograr sobrevivir.

The Outpost (2020)

Plataforma: Netflix

Esta es una película de guerra estadounidense de 2020 dirigida por Rod Lurie, basada en el libro de no ficción de 2012 “The Outpost: An Untold Story of American Valor de Jake Tapper”, sobre la batalla de Kamdesh en la guerra de Afganistán. Ocurrió el 3 de octubre de 2009, cuando unos 300 talibanes asaltaron el puesto de combate estadounidense de Keating, cerca de la ciudad de Kamdesh en la provincia de Nuristan, en el este de Afganistán. Está protagonizada por Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Will Attenborough y Taylor John Smith.

Restrepo (2010)

Plataforma: Apple TV + (alquiler)

Este es un documental que narra el despliegue de un pelotón de soldados estadounidenses en el valle Korengal de Afganistán. La película se centra en un puesto de avanzada remoto de 15 hombres, “Restrepo”, que lleva el nombre de un médico de pelotón que murió en acción. Fue considerado uno de los puestos más peligrosos del ejército de los Estados Unidos. Durante los 12 meses que duró la grabación, las cámaras nunca abandonaron el valle, lo que permitió grabar escenas sumamente intensas. Este documental fue nominado al Oscar en 2011.

Special Forces (2011)

Plataforma: Amazon Prime Video

La corresponsal de guerra Elsa Cassanova (Diane Kruger) es secuestrada por los talibanes. Ante su inminente ejecución, se envía una unidad de las Fuerzas Especiales para liberarla. Comienza una persecución implacable entre sus secuestradores y un grupo de soldados que arriesgan sus vidas para traerla viva a casa. Es una historia completamente ficticia.

Lone Survivor (2013)

Plataformas: Amazon Prime Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

Marcus Luttrell (Mark Whalberg) y su equipo se embarcaron en una misión para capturar o matar al notorio líder talibán Ahmad Shah, a finales de junio de 2005. Marcus y su equipo deben luchar por sus vidas en uno de los esfuerzos más valientes de la guerra moderna. Está basada en la historia de la vida real que fue narrada en la novela “Lone Survivor: The Eyewitness Account of Operation Redwing and the Lost Heroes of SEAL Team 10”, escrita por Luttrell.

12 Strong (2018)

Plataformas: Spectrum, Cinemax y Amazon Primer Video (alquiler)

12 Strong cuenta la historia del primer equipo de Fuerzas Especiales desplegado en Afganistán después del 11 de septiembre; bajo el liderazgo de un nuevo capitán, el equipo debe trabajar con un señor de la guerra afgano para acabar con los talibanes. La película cuenta con las actuaciones de Chris Hemsworth, Michael Shannon y Michael Peña, entre otros.

Charlie Wilson’s War (2007)

Plataformas: Vudu (alquiler), Amazon Primer Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

La guerra de Charlie Wilson es una comedia dramática basada en la historia real del congresista estadounidense Charlie Wilson y el agente de la CIA Gust Avrakotos, cuyos esfuerzos llevaron a la Operación Ciclón, un programa para organizar y apoyar a los muyahidines afganos durante la guerra afgana-soviética en la década de 1980. Muchos achacan a esta operación el subsecuente levantamiento de los talibanes como una fuerza en Afganistán.

Lions for Lambs (2007)

Plataformas: Pluto, Amazon Primer Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

Esta es una conmovedora historia de varias personas atrapadas en varios extremos por la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos: un senador, un periodista de noticias, un profesor idealista y dos jóvenes soldados que luchan en las montañas de Afganistán. La película cuenta con las actuaciones de Robert Redford, Meryl Streep y Tom Cruise.

Zero Dark Thirty (2012)

Plataformas: Starz, Amazon Prime Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

Nominada al Oscar como mejor película y ganadora del premio por mejor sonido en 2013, esta película muestra cómo durante una década, un equipo de élite de agentes militares y de inteligencia, trabajando en secreto en todo el mundo, se dedicó a un solo objetivo: encontrar y eliminar a Osama bin Laden.

The Kite Runner (2007)

Plataforma: Plex, Crackle, Paramount +, Amazon Prime Video (alquiler) y Apple TV + (alquiler)

Amir es un joven afgano de una familia acomodada de Kabul; su mejor amigo Hassan es hijo de un sirviente de la familia. Juntos, los dos chicos forman un vínculo de amistad que se rompe trágicamente en un fatídico día. Cuando los soviéticos y luego los talibanes toman el control de Afganistán, Amir y su padre escapan a Estados Unidos para buscar una nueva vida. Años más tarde, Amir es llamado de regreso a Kabul para corregir los errores que él y su padre cometieron hace años.

Kandahar Journals (2017)

Plataformas: Amazon Prime Video (alquiler)

Kandahar Journals es la historia del foroperiodista Louie Palu, quien reflexiona sobre los eventos detrás de su transformación psicológica después de cubrir la guerra en Kandahar, Afganistán de 2006 a 2010.