Las consecuencias de la huelga de actores, que ya dura 100 días, se han extendido a toda la industria cinematográfica. Se han pospuesto películas grandes y pequeñas, los estudios de grabación permanecen cerrados y las industrias adyacentes han quedado devastadas.

Otro efecto es que algunas grandes actuaciones no han recibido la atención que merecen. En la mayoría de las películas, los actores no han podido promocionar su trabajo. Esto ha provocado que a medida que la huelga avanza hacia la temporada de premios de Hollywood, está silenciando cada vez más la recepción de algunas de las mejores actuaciones del año.

Los acuerdos provisionales han permitido que algunas de las estrellas más destacadas del otoño, entre ellas Sandra Hüller en “Anatomy of a Fall” y Cailee Spaeny en “Priscilla”, lleguen a las alfombras rojas y disfruten de ovaciones de pie. Y dos de los mayores éxitos del año, “Barbie” y “Oppenheimer”, ambos probablemente pesos pesados de los Premios de la Academi, debutaron días antes de que comenzara la huelga.

Con suerte, la huelga terminará a tiempo para que algunas de las estrellas, cuyas actuaciones se podrán ver en los próximos estrenos, reciban la atención que merecen, entre ellos Andrew Scott en “All of Us Strangers”, Aunjanue Ellis en “Origin”, Emma Stone en “Poor Things”, Jeffrey Wright en “American Fiction” y Carey Mulligan en “Maestro”. Las negociaciones entre SAG-AFTRA y los estudios continuaron esta semana.

Pero para darle un poco de brillo a las mejores actuaciones de septiembre y octubre, estos son varios actores que muy bien podrían estar entre los nominados en los próximos premios Oscar.

Lily Gladstone

“Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese cuenta con algunos de los mejores trabajos en años de un par de sus antiguos colaboradores: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Pero esta es la película de Lily Gladstone. Como Mollie Kyle, ella es la presencia sobrenaturalmente tranquila y elegante en medio de una agitada colmena de criminalidad de la década de 1920. Algunos podrían desear que la película estuviera más entregada a la perspectiva de Mollie, pero el gentil poder de Gladstone en “Killers of the Flower Moon” no necesita imponerse. Es evidente.

Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph y Dominic Sessa

Elegir solo una actuación para aislar en “The Holdovers” de Alexander Payne es una tontería. Primero, está Paul Giamatti. En su segunda película con Payne, después de “Sideways”, interpreta a un instructor cascarrabias en un internado de la década de 1970 encargado de pasar las vacaciones de Navidad con un puñado de estudiantes. Sessa, en su primera película, está entre ellos. Randolph, el cocinero de la escuela cuyo hijo murió en Vietnam, también está allí. Cada uno es estelar de maneras radicalmente diferentes, pero en última instancia es el mismo: de manera cómica y empática imbuyen humanidad a sus personajes.

Jamie Foxx

Sin duda, Jamie Foxx se divirtió interpretando a un extravagante abogado de lesiones personales que suena más como si estuviera predicando desde el púlpito que interrogando a un testigo en “The Burial” de Maggie Betts. El abogado que interpreta Foxx trabaja en un caso fuera de su zona de confort al defender al afable propietario de una funeraria de Mississippi (Tommy Lee Jones) contra una cadena corporativa que compra negocios locales. Foxx y Jones demuestran ser un dúo sorprendentemente adecuado en este drama judicial que agrada al público.

Jodie Foster

“Nyad” de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin es ante todo un escaparate para Annette Bening, quien ofrece una actuación tenaz y sin vanidad como la nadadora de maratón Diana Nyad. Pero gran parte de lo que hace que “Nyad” sea algo más que un drama deportivo convencional es el papel secundario de Jodie Foster como Bonnie Stoll, la amiga íntima y entrenadora de Nyad. “Nyad” a menudo tiene menos que ver con su homónimo y más con cómo las personas en la vida de Nyad responden a su impulso obsesivo. Foster, una presencia poco común en las pantallas de cine en estos días, aparentemente solo se ha vuelto más segura y cómoda como actriz.

Gael García Bernal

“Cassandro”, otra película biográfica sobre deportes con un valiente protagonista queer, narra el difícil ascenso del luchador mexicano-estadounidense Saúl Armendariz, también conocido como Cassandro. Bernal (“Amores Perros” y “Y tu mamá también”) se sumerge en la inspiradora historia de este innovador luchador. Es una de las transformaciones más ágiles de Bernal, no sólo físicamente en el ring sino en la encarnación de la pura alegría y el espíritu intrépido de un artista natural.

Eve Hewson

Es posible que hayas notado a Eve Hewson, hija del cantante Bono, en elencos como “The Knick” de Steven Soderbergh o en la serie de comedia irlandesa “Bad Sisters”. Pero “Flora and Son” de John Carney, una encantadora película sobre la música y el renacimiento, le da protagonismo. Hewson interpreta a una madre soltera de clase trabajadora en Dublín cuyas lecciones de guitarra en línea (Joseph Gordon-Levitt interpreta al instructor) transforman su vida y su relación con su hijo de 14 años (Orén Kinlan). Así como “Once” de Carney fue un gran avance para Glen Hansard y Markéta Irglová, Hewson es una revelación en “Flora and Son”.

Colman Domingo

Colman Domingo ha sido durante mucho tiempo una potencia en la pantalla. Pero “Rustin”, de George C. Wolfe, una película biográfica del líder de los derechos civiles Bayard Rustin, le da a Domingo el tipo de plataforma histórica grandiosa que puede definir a un actor. La película está ambientada principalmente durante el período previo a la ‘Marcha en Washington por el trabajo y la libertad’ de 1963, de la que Rustin fue el arquitecto. Rustin era una figura complicada, un activista dedicado y un hombre abiertamente gay, pero la interpretación astuta y en capas de Domingo lo captura completamente.

Aaron Pierre

Aunque “Foe”, de Garth Davis, es una especie de historia distópica, Aaron Pierre demuestra una presencia deslumbrante y penetrante. La película está protagonizada por las comprometidas actuaciones de Saoirse Ronan y Paul Mescal, que interpretan a una pareja que vive en una antigua granja en un futuro de ciencia ficción. Pero cuando llega un misterioso visitante (Pierre) con noticias inquietantes, se convierte en un huésped malévolo y con motivos poco claros. No todo funciona en “Foe”, pero Pierre es eléctricamente seductor.

Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich

En el drama de altas finanzas de Chloe Domont, “Fair Play”, Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich comienzan como tortolitos y terminan como rivales acérrimos, pero los dos actores siguen siendo igualmente fascinantes en todo momento. La película, que muestra la relación entre dos analistas de fondos en Wall Street, que cambia repentinamente ante cambios en las resposabilidades profesionales de cada uno.

Marshawn Lynch

No, eso no es un error de imprenta. Marshawn Lynch, el jugador de NFL conocido como “Beast Mode”, sobresalió en un pequeño papel en la comedia para adolescentes “Bottoms”, de Emma Seligman. La mayor parte de la película pertenece a Rachel Sennott y Ayo Edebiri, ambas caóticamente brillantes, quienes interpretan a estudiantes de secundaria que inician un cuasi club de lucha en un complicado plan para acercarlos a sus enamorados. Lynch interpreta al profesor que los patrocina. No es sólo una actuación divertida, sino conmovedora para el futbolista. Lynch lo hizo, dijo, porque se arrepentía de cómo manejó la salida del closet de su propia hermana en la escuela secundaria.