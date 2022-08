Durante las pasadas semanas el negocio de “streaming” se ha calentado bastante con la llegada de dos series muy populares ligadas a dos de las franquicias de fantasía más populares como son “Game of Thrones” (HBO) y “The Lord of the Rings” (Amazon Prime Video). Si la última semana de agosto perteneció a la serie “House of Dragons”, se espera que a partir de la segunda semana de septiembre la serie “The Rings of Power” se lleve los titulares.

En lo que esto ocurre, los televidentes tendrán un sinnúmero de estrenos que siginificarán muchas horas de entretenimiento y que serivirán para despejarse, ya sea de su trabajo o de cualquier situación personal. En este artículo veremos 16 estrenos durante septiembre, pero son muchos más, por lo que recomendamos mantenerse al día en cada una de las plataformas de “streaming”.

Love in the Villa

Plataforma: Netflix

Estreno: 1 de septiembre

En esta película, una joven estadounidense (Kat Graham) hace un viaje a la romántica ciudad de Verona, en Italia, después de una ruptura amorosa, solo para descubrir que la villa que reservó estaba ocupada por error, por lo que tendrá que compartir sus vacaciones con un cínico y muy guapo británico (Tom Hopper).

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 2 de septiembre

Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de “The Hobbit” y “The Lord of the Rings”. La serie llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, y los reinos alcanzaron la gloria y luego comenzaron su declive. Además de eso, se podrá ver cómo improbables héroes fueron puestos a prueba, en momentos en que la esperanza pendía del hilo más fino y el mayor villano escrito por JRR Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. El puertorriqueño Ismael Cruz Córdova es uno de los protagonistas de la serie.

Tú no eres especial

Plataforma: Netflix

Estreno: 2 de septiembre

Esta serie muestra la vida de Amaia (Dèlia Brufau) quien, de la noche a la mañana, tiene que despedirse de su vida en Barcelona, donde tiene todos sus amigos y su vida establecida, para irse a vivir al pueblo de su madre, donde nunca pasa nada. Sin embargo, pronto descubrirá algo que podría cambiar su vida: su abuela, a la que nunca conoció, era considerada como la única bruja que ha vivido en el pueblo de Salabarría.

Tell Me Lies

Plataforma: Hulu

Estreno: 7 de septiembre

“Tell Me Lies” sigue una relación tumultuosa pero intoxicante a lo largo de 8 años entre Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White), quienes se conocieron en la universidad. Aunque su relación comienza como cualquier romance típico, rápidamente caen en un enredo adictivo que alterará permanentemente no solo sus vidas, sino también las vidas de todos los que los rodean.

End of the Road

Plataforma: Netflix

Estreno: 9 de septiembre

En este thriller de acción de alto octanaje, un viaje por carretera de vacaciones se convierte en una pesadilla para Brenda (Queen Latifah), sus dos hijos y su hermano Reggie (Chris ‘Ludacris’ Bridges). Después de presenciar un brutal asesinato, la familia se encuentra en la mira de un misterioso asesino. Ahora, sola en el desierto de Nuevo México y aislada de cualquier ayuda, Brenda se ve envuelta en una lucha mortal para mantener con vida a su familia.

Gutsy

Plataforma: Apple TV+

Estreno: 9 de septiembre

Embárcate en un viaje inolvidable con Hillary y Chelsea Clinton mientras emprenden aventuras con algunas de las mujeres más audaces y valientes del mundo, desde nombres conocidos hasta héroes anónimos, como Goldie Hawn, Kate Hudson, Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Wanda Sykes y Amy Schumer, que inspiran a tomar decisiones osadas en la vida.

Cobra Kai

Plataforma: Netflix

Estreno: 9 de septiembre

Tras los impactantes resultados del Torneo All Valley, la quinta temporada de “Cobra Kai” presenta cómo Terry Silver (Thomas Ian Griffith) está expandiendo el imperio Cobra Kai e intentando hacer de su estilo de kárate “sin piedad” el único juego en la ciudad. Con Kreese (Martin Kove) tras las rejas y Johnny Lawrence (William Zabka) dejando de lado el kárate para concentrarse en reparar el daño que ha causado, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) debe llamar a un viejo amigo para que lo ayude. Parte de esta temporada se filmó en Puerto Rico.

The Handmaid’s Tale

Plataforma: Hulu

Estreno: 14 de septiembre

En la quinta temporada de esta exitosa serie, June (Elisabeth Moss) enfrenta las consecuencias por matar al Comandante Waterford, mientras lucha por redefinir su identidad y su propósito en la vida. Serena (Yvonne Strahovski), lidiando con su nueva viudez, intenta mejorar su imagen en Toronto, a medida que la influencia del país Gilead se cuela en Canadá. Esto provoca que June, su esposo y amistades no solo continúen con su misión de salvar y reunirse con su hija Hannah, sino que continúan su lucha contra Gilead.

Vampire Academy

Plataforma: Peacock

Estreno: 15 de septiembre

Esta nueva serie original de Peacock es una historia de amistad, romance y peligro. En un mundo de privilegios y glamour, la amistad de dos mujeres jóvenes (Daniela Nieves y Jennifer Kirby) trasciende sus diferentes clases sociales, mientras se preparan para completar su educación e ingresar a la sociedad, guardando un gran secreto: ambas son vampiras.

Un asunto privado

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 16 de septiembre

En esta serie de ocho episodios se narra cómo a finales de los años 40 en Galicia, España, una atrevida joven de clase alta con alma de policía, Marina Quiroga (Aura Garrido), se propone dar caza al asesino en serie que lleva meses acechando la ciudad, y lo hace con la ayuda de su fiel mayordomo, Héctor (Jean Reno). Este es un hombre discreto y servicial cuya sensibilidad y audacia le sitúan siempre en el punto clave de la investigación. Juntos lucharán contra todos los obstáculos para completar su misión.

Do Revenge

Plataforma: Netflix

Estreno: 16 de septiembre

En esta comedia, Drea (Camila Mendes) es la chica más popular de su escuela superior cuando toda su vida se incendia después de que un vídeo sexual en el que aparece se filtra por las redes sociales, siendo el culpable de la acción su novio Max (Austin Abrams). Por otro lado, Eleanor (Maya Hawke) es una nueva estudiante de la escuela superior, que se enoja al descubrir que tiene que ir a la misma escuela en la que está una acosadora, Carissa (Ava Capri), quien le marcó su vida cuando tenía 13 años. Después de un encuentro fortuito, Drea y Eleanor entablan una amistad improbable para vengarse de aquellos que le han hecho daño.

Lou

Plataforma: Netflix

Estreno: 23 de septiembre

En este largometraje de acción, pensando que dejaría atrás su peligroso pasado, Lou (Allison Janney) encuentra su tranquila vida interrumpida cuando una madre desesperada (Jurnee Smollett) le ruega que salve a su hija secuestrada. Mientras se desata una gran tormenta, las dos mujeres arriesgan sus vidas en una misión de rescate que pondrá a prueba sus límites y expondrá oscuros e impactantes secretos del pasado de ambas.

Blonde

Plataforma: Netflix

Estreno: 28 de septiembre

Basada en la novela escrita por Joyce Carol Oates, el filme “Blonde” reimagina la vida de uno de los íconos más legendarios de Hollywood, Marilyn Monroe (Ana de Armas). Desde su infancia volátil como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y sus enredos románticos, “Blonde” desdibuja las líneas de la realidad y la ficción para explorar la división cada vez mayor entre quién fue Monroe en vida pública y su vida privada.

My Best Friend’s Exorcism

Plataforma: Amazon Prime Video

Estreno: 30 de septiembre

El año es 1988 y las estudiantes de escuela superior Abby (Elsie Fisher) y Gretchen (Amiah Miller), han sido mejores amigas desde cuarto grado. Sin embargo, después de que una noche en la que todo sale mal, Gretchen comienza a actuar de manera diferente, sobre todo cuando está cerca de su amiga. Abby comienza a averiguar qué le sucede y lo que encuentra la llevará a reevaluar su amistad.

The Greatest Beer Run Ever

Plataforma: Apple TV+

Estreno: 30 de septiembre

Para mostrar su apoyo a sus amigos del vecindario que sirven en Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) decide hacer algo totalmente impensable: viajar solo al frente de batalla para llevarles a los soldados su lata favorita de cerveza. Sin embargo, lo que comenzó como un viaje bien intencionado, se convierte rápidamente en la aventura de su vida cuando Chickie se enfrenta a la realidad de esta controvertida guerra. Este largometraje está basado en una increíble historia de la vida real.

Rainbow

Plataforma: Netflix

Estreno: 30 de septiembre

Esta película dramática y de fantasía es una historia moderna de una adolescente, basada levemente en el clásico “The Wonderful Wizard of Oz”. El reparto está encabezado por Dora Postigo, Áyax Pedrosa, Wekaforé Jibril (“Spirit Disco”), Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo.