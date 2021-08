Son inolvidables clásicos del cine contemporáneo. Y como Hollywood ya descubrió las posibilidades comerciales de reflotar viejas fórmulas, actualmente hay varias emblemáticas películas de la década de 1980 que están siendo revividas por los estudios. Dos de ellas ya están listas y terminadas y habrían llegado a los cines el año pasado si no hubiese sido por la pandemia.

“Top Gun: Maverick”

Ahora, se espera para noviembre próximo el estreno mundial de “Top Gun: Maverick”, secuela de la recordada cinta de 1986 dirigida por el fallecido Tony Scott, que consolidó la fama de un entonces joven actor emergente llamado Tom Cruise. Bajo la dirección de Joseph Kosinski (“Oblivion”), el nuevo filme vuelve a centrarse en Pete “Maverick” Mitchell, esta vez un capitán, y su labor como instructor de vuelo.

En el filme actúan Miles Teller como el hijo de Nick “Goose” Bradshaw, el personaje interpretado por Anthony Edwards y que murió en el filme original; y Jennifer Connelly como el nuevo interés romántico del protagonista. Luego de una campaña a través de redes sociales manifestando su interés por estar en la cinta, Val Kilmer -recuperado de un cáncer que le dejó secuelas que afectaron su voz- fue confirmado como parte del elenco. Ed Harris y Jon Hamm completan el reparto principal de la cinta en la que también participa el director de fotografía chileno Claudio Miranda, ganador del Oscar por “Una aventura extraordinaria”.

“Ghostbusters: Afterlife”

Ese mismo mes también llegará a la cartelera “Ghostbusters: Afterlife”, nuevo intento de los estudios Sony por reflotar la popular franquicia de “Ghostbusters” después de la película de Paul Feig, estrenada en 2016 con un elenco principal femenino y que fue recibida con encontradas reacciones por parte de fans y expertos.

Esta vez, el director es Jason Reitman (“Up in the Air”), hijo del responsable de los dos filmes ochenteros originales, Ivan Reitman. Esta nueva cinta cuenta la historia de una madre y sus dos hijos que llegan a vivir a un pueblo en el interior de Estados Unidos. En este lugar descubren una conexión con los cazafantasmas originales. A excepción de Harold Ramis, que interpretó a Egon Spengler y falleció en 2014, aparecerán en este filme Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudson y Annie Potts, quienes fueron parte de la primera cinta de la saga.

“Scarface”

Universal trabaja por sacar adelante un dilatado “remake” de “Scarface”, de 1983, la recordada cinta de Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, a su vez una versión del clásico de 1932 con Howard Hawks. En preparación hace ya una década, en 2014 el filme tenía como director al chileno Pablo Larraín (“No”) y como guionista a Paul Attanasio (“Donnie Brasco”) en una historia centrada en inmigrantes mexicanos (en el filme original, Pacino era un refugiado cubano). En todo caso, dos años después Larraín dejó el proyecto y el nuevo director era Antoine Fuqua (“Training Day”), con un guion a cargo de los hermanos Coen (“Fargo”). Hoy el filme tiene en la dirección a Luca Guadagnino (“Call Me by Your Name”). Todavía no hay fecha para su estreno.

“Beverly Hills Cop 4″

Por su parte, próximamente Eddie Murphy debería volver a interpretar a Axel Foley de “Beverly Hills Cop” (que produjo tres películas, entre 1984 y 1994), esta vez dirigido por Adil El Arbi y Bilall Fallah (“Bad Boys For Ever”). Al momento no hay una fecha de estreno.

“Hellraiser” y “Splash”

Además, la plataforma de “streaming” Hulu estrenará un “remake”, aún pendiente de filmación, de la cinta de horror “Hellraiser” (1987), esta vez con una mujer en el rol principal de Pinhead. Finalmente, el productor Brian Grazer aún prepara una nueva versión del exitoso filme de Ron Howard, protagonizado por Tom Hanks y Daryl Hannah, “Splash” (1984).