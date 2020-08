Además de las populares series y películas que están disponibles en Netflix y de las que tanto se hablan, hay un sinnúmero de opciones para infantes y niños. En este artículo nos vamos a enfocar en aquellas series con fines educativos que van dirigido a los niños en edad preescolar. Esto quiere decir que cada uno de estos programas o series podrían servirle a los padres, no solo para entretener a sus hijos, sino para que también aprenda algo simultáneamente.

Estos son los programas más populares para la población que mencioné anteriormente:

“The Magic School Bus Rides Again”

La hermana menor de la señora Frizzle, Fiona, con la voz de Kate McKinnon, lleva a su clase a una gran cantidad de aventuras científicas llenas de diversión, en esta actualización del amado programa animado original “The Magic School”, el cual también está disponible en Netflix.

“Ask the StoryBots”

Basados en las aplicaciones educativas del mismo nombre que han sido galardonadas en múltiples ocasiones, los StoryBots son pequeñas criaturas curiosas que viven en el mundo debajo de nuestras pantallas y emprenden divertidas aventuras para ayudar a responder las preguntas de los niños. Al momento, hay tres temporadas disponibles.

“Super Monsters”

Esta serie animada para niños sigue las aventuras de seis amigos y su experiencia preescolar no tan tradicional, ya que son humanos de día y monstruos mágicos de noche. Cada episodio de la serie presenta habilidades de preparación para el kindergarten que incluyen, cómo compartir, cómo comunicar sentimientos y cómo respetar a los demás, entre otros.

“Jim Henson’s Word Party”

“Word Party” es un programa que busca que los niños mejoren su vocabulario y que sigue a cuatro adorables animales bebés mientras cantan, bailan y juegan. El programa invita a los espectadores más jóvenes a ayudar a enseñar nuevas palabras a animales bebés, practicar estas nuevas palabras y celebrar los logros con una “fiesta de palabras”. Esta serie tiene cuatro temporadas disponibles , incluyendo otro programa llamado “Word Party Songs”.

“The Cat and the Hat Knows a Lot About That!”

El popular gato protagonista del libro del Dr. Seuss es el presentador de este entretenido programa, del cual hay dos temporadas disponibles. En esta ocasión, The Cat and the Hat enseña a una niña de nombre Sallly y a su amigo Nick una serie de datos relacionados a la ciencia, a la historia y a la cultura de una manera amena y divertida.

“Octonauts”

Los Octonautas son un equipo dinámico de ocho miembros que llevan a cabo valientes aventuras y que se sumergen en la acción cuando hay problemas bajo el mar. Su misión: explorar nuevos mundos submarinos, rescatar increíbles criaturas marinas y proteger el océano. Los niños pueden disfrutar cuatro temporadas de esta serie.

“Llama Llama”

Basado en la galardonada serie de libros de la autora e ilustradora Anna Dewdney, “Llama Llama” es un programa animado sobre aventuras de la infancia, así como sobre las conexiones especiales entre el personaje principal Llama, con sus padres, abuelos y mejores amigos. Tiene disponible dos temporadas.