Si se considera que la mayoría de sus comedias son inofensivas y desechables, resulta curioso lamentarse de que “Hubie, Halloween” no esté a la altura de las mejores ofertas cómicas de Adam Sandler. Para estar claro, este largometraje que estrenó en Netflix esta semana no es la peor comedia de la filmografía de Sandler. Esa distinción se la pelean “That’s My Boy”, “The Ridiculous Six” y “The Do Over”.