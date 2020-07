View this post on Instagram

Les presentamos uno de los personajes que nos tiene mas emocionados @alexandrafuentes quien hace el papel de Mary, la esposa de @miguelcespedesofficial. Es actriz de cine y teatro, productora y talento de Telemundo Puerto Rico 🇵🇷.No hay duda que hará de una EXCELENTE “Mary” en #LaVidaDeLosReyes.