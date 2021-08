El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger reiteró su mensaje en favor de la vacunación contra el COVID-19 y tildó de irresponsable e idiotas a quienes nos usan mascarillas.

Sus expresiones las hizo en una entrevista para CNN con el exmiembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional Alexander Vindman y la comunicadora Bianna Golodryga en el que sostuvo que la desinformación sobre el coronavirus y la apatía de muchos estadounidenses en relación a la vacunación afecta a quienes verdaderamente se preocupan por la salud de los demás. Estados Unidos, al igual que muchos países en el mundo, presentan un alza de casos de COVID-19.

“Un año y medio después, todavía estamos en un lío y todavía hay gente que vive en la negación, todavía hay gente que no cree en las máscaras, todavía hay gente que dice, ‘Bueno, nosotros no’. No tengo que hacer nada con el distanciamiento social ‘y todo este tipo de cosas. Y creo que hay que recordarle a la gente una y otra vez que los expertos dicen que tenemos que usar máscaras, especialmente cuando vas a casa, los expertos dicen que aún debes lavarte las manos con regularidad, aún debes hacer distanciamiento social, especialmente ahora con este nuevo regreso del virus, que es la cuarta ronda ahora, que realmente tenemos que ir y trabajar juntos”, sostuvo el actor.

PUBLICIDAD

El exgobernante no comprende la renuencia de las personas a utilizar las mascarillas, a mantener el distanciamiento y lavarse las manos con frecuencia y vacunarse. El actor mostró su molestia con la situación durante la entrevista.

“Creo que la gente debería saber que aquí hay un virus que mata a la gente. Y la única forma de prevenirlo es vacunándonos, usamos máscaras, hacemos distanciamiento social, lavándonos las manos todo el tiempo y no solo para pensar, ‘Bueno, mi libertad está siendo perturbada aquí’. No, al diablo con tu libertad. Porque con la libertad vienen obligaciones y responsabilidades. No se puede simplemente decir: “Tengo derecho a hacer x, y, z” cuando afecta a otras personas. Ahí es cuando se pone serio... Lo mismo ocurre con el virus. No puedes ir sin ponerte la mascarilla porque cuando respiras puedes infectar a otra persona y puedes infectar a alguien que luego se enferma y puede morir. Por eso creo que todos tenemos que trabajar juntos en esto ... Tenemos que unirnos en lugar de luchar y decir siempre: “De acuerdo con mis principios, este es un país libre y tengo la libertad de no usar máscara”. Sí, tienes la libertad de no usar máscara, pero ¿sabes algo? Eres un idiota por no usar mascarillas”, añadió el actor.