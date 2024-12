Así fue el proceso de Lin-Manuel Miranda para componer la música original para la nueva entrega de “The Lion King”

Lin-Manuel Miranda no está ajeno al ejercicio de revisitar un clásico y extraer nuevas inspiraciones para el futuro. La forma más reciente de este ejercicio ha venido de la mano de Walt Disney Studios, para cuyas producciones el boricua ha tenido la oportunidad de componer varias canciones. Algunos de estos proyectos han sido historias originales, pero, otra gran parte de su trabajo ha sido dedicado a revitalizar el repertorio de algunas de las adaptaciones “live-action” de la empresa de algunas de sus películas más celebradas. Su aventura más reciente viene en la forma de una precuela inesperada a “The Lion King” y Miranda habló con El Nuevo Día sobre cómo fue ese proceso.

Tres décadas después de su estreno, la historia de “The Lion King” será expandida en la forma de una precuela y secuela que relatará los orígenes de los hermanos Mufasa y Scar. El filme original, una de las joyas cinematográficas y musicales de Walt Disney Studios durante la década de 1990, tomó inspiración de la obra “Hamlet” de William Shakespeare y de las historias bíblicas de Moisés y José, y dio forma a una narrativa compleja y profunda en la que el heredero al trono de la sabana africana, el joven león Simba, hijo de Mufasa, intenta escapar de su destino, pero eventualmente debe enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.

PUBLICIDAD

La película fue un éxito rotundo y marcó a varias generaciones. Su música, especialmente, es recordada con mucha estima gracias a las composiciones de Elton John y Tim Rice, cuyo tema “Can You Feel the Love Tonight” ganó el Oscar a mejor canción. La película no tardó demasiado en adaptarse a un espectáculo musical en vivo donde hoy ostenta el reconocimiento de ser el tercer musical más longevo en la historia de Broadway.

En el año 2019, una nueva adaptación de la película original estrenó en cines, esta vez con un estilo de animación hiperrealista que buscaba que los animales se vieran lo más reales posible. Esa versión, que contó con las voces de figuras como Donald Glover y Beyoncé, fue también un éxito y preparó el camino para una precuela inesperada: “Mufasa: The Lion King”, dirigida por Barry Jenkins, director y escritor del exitoso filme “Moonlight”, ganador del Oscar a mejor película de 2016.

Como parte de esta expansión, por supuesto, se debía crear nueva música que ayudara a relatar estos nuevos capítulos en el espíritu de la original. Fue por esa razón que contactaron a Miranda, quien se ha convertido en una de las fuerzas creativas con mayor influencia en proyectos de Disney, y ha trabajado en producciones como “Moana” y “Encanto”.

“Me mandaron el guion, solo para leerlo, como en el verano de 2021. Yo acababa de terminar ‘Encanto’ de resolver los problemas de la familia Madrigal. Estaba quemado, estaba exhausto. Esa película entera fue escrita y hecha durante la pandemia, así que estábamos todos en nuestras casas y comenzando a salir por primera vez. Yo quería trabajar en este proyecto y aprender trabajando para Barry Jenkins, pero le dije que estaba cansado y que si podía esperar seis meses, hasta el 2022, me encantaría hacerlo. Y esperaron los seis meses. El guion fue tan impresionante y tenía ya un sentido de hacia dónde se dirigían las canciones y el diálogo ya estaba dándome ideas para las canciones, y eso es bien raro”, explicó Miranda en entrevista con este medio sobre cómo llegó a formar parte de la producción.

PUBLICIDAD

Según el polifacético compositor, la influencia de la música original pesó mucho al momento de comenzar a dar forma a nuevas canciones. Un dato interesante es que decidieron dar mayor peso a sonidos autóctonos de los territorios africanos en los que la película sucede. Un caso similar sucedió cuando el filme original estaba siendo adaptado para Broadway, lo que resultó en crear una experiencia sonora que elevaba los temas originales. Sobre el proceso de composición, Miranda sostuvo que tuvo que pasar por un proceso cuidadoso de preparación.

“Todo empieza con el guion y con la visión de Barry Jenkins. Para mí, la música de The Lion King es muy impresionante, no solo ese disco original, que estudio varias versiones de él, de Hans Zimmer, Elton John y Tim Rice, pero también las del musical, que usó los ritmos y melodías africanas, y realmente expandió lo que The Lion King ya era. Yo sabía que quería trabajar con Lebo M. y Mark Mancina, que hicieron esos arreglos. Sabía que trabajando con ellos, ellos me iban a poner en ese mundo y me ayudarían a hacer espacio para esas armonías”, dijo.

Al final, más allá de la música en sí misma, Miranda expresó que espera que esta nueva entrada ayude a profundizar en las historias de dos de los personajes animados más icónicos de Disney, y que ayude a entender que en la vida real las cosas no son siempre en blanco y negro, y que existen muchas áreas grises.

“Lo que me encanta que hace esta película es que toma lo que conocemos sobre el Rey León, que Mufasa es el bueno y Scar es el malo, y es así de simple, y lo mezcla todo de forma que te hace entender las razones que tiene Scar, qué le duele, qué expectativas no se cumplieron en su vida, y también vemos que Mufasa no es este papá perfecto, como lo conocimos en esa película original, es un huérfano y tiene que encontrar su manera de vivir en este mundo. Con mis propios hijos, siempre trato de sacarlos del binario del bueno y el malo, para que entiendan que somos seres humanos y que todos tomamos decisiones que pueden ser buenas y malas. Poner un poco de eso en una película para niños es muy importante para mí”, explicó.

PUBLICIDAD