Vanessa Kirby , quien interpretará a la Mujer Invisible, Sue Storm , en “Fantastic Four: First Steps” de julio, también estará en “Avengers: Doomsday” . Ahora la acompañarán en ambas películas Ebon Moss-Bachrach , quien interpretará a Ben Grimm , también conocido como la Cosa , y Joseph Quinn , quien interpretará a Johnny Storm , también conocido como la Antorcha Humana .

Simu Liu, quien interpretó al personaje principal en “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings” (“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”) de 2021, también está en el nuevo elenco anunciado, al igual que Tenoch Huerta, quien interpretó al antagonista acuático Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda Por Siempre”). Letitia Wright, quien interpreta a Shuri en las películas de “Black Panther”, también regresará entre los Vengadores, al igual que su compañero de “Black Panther”, Winston Duke.