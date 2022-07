Marvel Studios anunció hoy, sábado, durante el tercer día del San Diego Comic-Con que se celebra en el centro de convenciones de la ciudad, dos nuevas películas de la serie Avengers que estrenarán en mayo y noviembre de 2025 y que culminarían la sexta fase de largometrajes y series de televisión del establo de superhéroes del productor de historietas.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, indicó ante los fanáticos congregados en la sala H del Centro de Convenciones de San Diego que Avengers: The Kang Dynasty estrenará el 2 de mayo de 2025, mientras que Avengers: Secret Wars debutará el 7 de noviembre del mismo año.

El ejecutivo confirmó, además, que la serie de Disney+ She-Hulk y la secuela Black Panther: Wakanda Forever cerrarán la fase cuatro, mientras que la fase cinco comenzará en febrero de 2023 con la película Ant-Man and the Wasp: Quantumani y culminará en julio de 2024 con Thunderbolts.

Entremedio, Marvel Studios publicará series y películas como Secret Invasion (2023), Guardian of the Galaxy Vol. 3 (5 de mayo de 2023), Echo (verano de 2023), la segunda temporada de Loki (verano de 2023), The Marvels (2023), Blade (noviembre de 2023), Ironheart (2023), Agatha: Coven of Chaos (invierno de 2023, enero de 2024), Daredevil: Born Again (2023), Captain America: New World Order (3 de mayo de 2024) y Fantastic Four (8 de noviembre de 2024).

Avengers: The Kang Dynasty estará centrada en uno de los supervillanos más poderosos del mundo de Marvel, Kang the Conqueror, un ser capaz de viajar a través del tiempo y que ha sido tanto un héroe como un villano en las diversas dimensiones del mundo de historietas y cinemático de Marvel. Kang tuvo su primera aparición en el último capítulo de la serie de Disney+ Loki, por lo que los fanáticos aguardaban por su entrada oficial. Kang the Conqueror también será uno de los antagonistas en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Se cree que la película estará basada en una serie de 16 historietas de Avengers en las que Kang regresa del futuro y logra capturar la Tierra.

Mientras, Avengers: Secret Wars aparenta estar basada en una serie tipo crossover publicada entre 1984 y 1985 que cuenta la historia del ente cósmico The Beyonder y su plan de raptar a superhéroes y villanos para enfrentarlos entre sí en un planeta llamado Battleworld.

Fue, precisamente, en este mundo que Spider-Man comenzó a utilizar su traje negro, sin saber que era una entidad alienígena que luego se fusionaría con Eddie Brock para crear a Venom, que luego dio vida a Carnage.