“Beetlejuice Beetlejuice” continúa al tope de la taquilla de los cines

Si bien su presencia fue fuerte, “Beetlejuice Beetlejuice” no tuvo mucha competencia. Las nuevas ofertas incluyeron la película de terror de James McAvoy, “Speak No Evil”, un documental satírico que sigue al podcaster de derecha Matt Walsh ; y una nueva película de acción de Dave Bautista, “The Killer’s Game” .

Películas más taquilleras del fin de semana

2. “Speak No Evil” - $11.5 millones

8. “It Ends With Us” - $2 millones

10. “God’s Not Dead: In God We Trust” - $1.5 millones