Después de haber tenido participaciones secundarias, pero cruciales, en “Thor Ragnarok”, “Avengers Infinity War”, “Avengers Endgame” y “Spiderman No Way Home”, el personaje de Stephen Strange regresa a ser el protagonista del universo cinematográfico de Marvel con el estreno de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”.

“Yo se que todos estamos fascinados con el concepto del multiverso y las posibilidades que eso trae para las historias de Marvel en el cine, pero para mi esta película es de como Strange encuentra su humanidad, sus fortalezas y sus limites. Es una forma maravillosa de profundizar el personaje con una historia que es asombrosa e impresionante” aseguró Benedict Cumberbatch durante una conferencia de prensa para promover el estreno de la secuela que llega a los cines de Puerto Rico este jueves.

Durante su sesión con la prensa el actor aludió constantemente a todas las sorpresas que hay en el filme -que no se pueden discutir- pero sí aseguró que con el gancho narrativo del multiverso “aquí conocemos a diferentes versiones de Strange . No es que tengan otras personalidades, es que tomaron otras decisiones y eso los lleva a comportarse diferentes. Capturar eso con detalles sutiles fue bien divertido. Me encanta que no sea un personaje rígido, que sea flexible y que su lenguaje emocional siga expandiéndose con cada película.”

PUBLICIDAD

“La razón por la cual no sabe de qué sorpresas hablar es por la cantidad de cambios que hubo con el guión” aseguró el director Sam Raimi, quien veinte años después de haber sido el primero en llevar a Spiderman a la pantalla grande, con esta película regresa al universo de Marvel. El cineasta aseguró que el cambio más grande después de esas dos décadas es la tecnología que tiene a su disposición. “Y no me refiero a lo que se puede hacer con efectos digitales, eso siempre ha sido emocionante e increíble. Sí, la tecnología ha cambiado y ahora todo es mas fácil. Pero como cineasta tengo que decir que usar Zoom fue crucial para mí. Poder hablar con múltiples personas del equipo de producción es un regalo para cualquier director”.

Lo otro que fue emocionante para Raimi fue poder ser el cineasta que incorpora elementos de horror dentro del universo de Marvel. “Me entusiasmo mucho poder poner en practica todo lo que aprendí en los filmes de horror que hice en mi juventud. Jugar con crear tensión y cuando voy a lograr que brinquen en sus asientos siempre es divertido para mí” aseguró Raimi. Sin embargo el director de “Evil Dead” y “Drag Me to Hell” aseguró que esta aventura de Doctor Strange trasciende las convenciones de cualquier género o expectativa que se tenga de un filme de Marvel Studios.

“Con cada película el estudio intenta hacer algo diferente, Pero lo que no cambia es cómo el público conecta con estas historias. Y para eso el elenco es la herramienta principal. Estos actores son los mejores en capturar la humanidad de sus roles. Lo que es nuevo aquí es el concepto del multiverso, lo cual requiere variaciones de estos personajes. Ver como ellos logran eso después de interpretar estos personajes por años es bien impresionante y lo mas que me gustó de trabajar en este filme” concluyó Raimi.