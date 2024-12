Blake Lively acusa a Justin Baldoni por acoso sexual tras filmar “It Ends with Us”

El ciclo no finalizó. La actriz Blake Lively demandó al actor Justin Baldoni , pareja protagonista del filme “It Ends with Us” , por acoso sexual, según reportan varios medios en Estados Unidos.

Según la demanda citada por TMZ, las estipulaciones para trabajar en el filme incluían “no mostrar más videos desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta “adicción a la pornografía’ previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”.