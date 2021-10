La puertorriqueña Millivette González es una animadora de personajes con seis años de experiencia en su campo. Los créditos de su filmografía incluyen trabajos en Hotel Transylvania 3, The Lego Movie 2, Scoob! y la más reciente película animada distribuida por Walt Disney Pictures, Ron’s Gone Wrong. Para poder lograr su sueño, la boricua dejó atrás las montañas de Corozal para irse a estudiar animación en Ringling College of Art and Design en Florida.

Durante una interesante charla virtual con El Nuevo Día Millivette dio los detalles de cómo su posición en DNEG Animation, en Montreal Canadá, la llevó a tener su primera colaboración oficial con Walt Disney Pictures y habló de los otros boricuas que han abierto camino en la industria.

¿Cómo pasas de ser una estudiante principiante a tener el trabajo que tienes ahora con una compañía que esta distribuyendo su primer largometraje con Disney?

MG- Pues como te puedes imaginar, es un reto bien grande dar el paso de ser estudiante a trabajar en la industria. Pero te tengo que decir que algo que sí me ayudó muchísimo a lograr esa transacción, y no conociendo a mucha gente, es que estudié con otros puertorriqueños. Entre nosotros formamos una pequeña comunidad. Tenía una amiga que era un año mayor que yo. Ella abrió el camino consiguiendo un muy buen trabajo en lo que luego pasó a ser la primera compañía donde yo trabajé. Esa conexión fue la que me permitió seguir adelante. A ella yo le debo muchísimo. Así que lo importante es conectar con los que están alrededor tuyo y no enfocarte en tratar de llegar a los directores o los productores. Para mí, la conexión con mis compañeros fue lo que me movió hacia delante. Ha sido algo súper importante y lo que me ha movido a las diferentes etapas de mi carrera.

¿Cómo le explicas lo que es tu trabajo a alguien que no sabe nada de producción ni de animación?

MG- Pues si se lo tengo que explicar a mi abuelita, le diría que estoy usando una computadora todo el tiempo, pero en realidad es como si tuviera unas marionetas de los personajes de la película y a mí me toca ser el titiritero. Como la persona que usa esas marionetas, mi función principal es darle vida a los personajes que ves en la pantalla. Todo eso de forma virtual, usando la computadora.

La película “Ron’s Gone Wrong” hace un comentario bien claro sobre la dependencia a la tecnología en la sociedad moderna. Tu trabajo depende completamente de ella, ¿Cóomo es tu relación con la tecnología y sus diferentes manifestaciones?

MG- Depende del día (Sonríe) Primordialmente te diría que sí tengo una buena relación con la tecnología. Es una herramienta poder completar mi trabajo y las redes sociales me ayudan a mantenerme en contacto con otras personas. En mi caso, con mi familia en Puerto Rico. Así que no puedo obviar ninguna de esas dos cosas porque en realidad, me son de mucha utilidad. Me parece que esta película tiene un buen mensaje relacionado a la tecnología y como puede ser de ayuda.

Dentro de las secuencias que trabajaste en “Ron’s Gone Wrong”, ¿te tocó trabajar alguna con el Bot titular?

MG- Sí, me tocó trabajar con él en un par de secuencias y, de hecho, es mi personaje favorito del filme. Como todo, este personaje tenía sus retos específicos. Lograr que fuese entretenido pero incorporar a que era un Bot que estaba medio roto. Por ejemplo, yo me tuve que encargar de que su rueda izquierda estuviera desbalanceda para que estuviera cojeando. En la animación, hay muchos lugares para explorar el personaje con ese tipo de detalle. Y como es el personaje principal, pues los directores y todos los supervisores de animación estaban bien pendiente de él. Se sentía mucha responsabilidad trabajar con él, pero la realidad es que fue una muy buena experiencia. Me encantó muchísimo.