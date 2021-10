Si hay algo bastante común en las películas que son para toda la familia es que las buenas intenciones y los mensajes positivos no garantizan entretenimiento memorable. Considerando que una de las mejores cualidades de “Ron’s Gone Wrong” es lo que tiene que decir sobre la amistad en tiempo de redes sociales, resulta sorprendente como la producción se las ingenia para que el dinamismo de la animación y los niveles de entretenimiento sean su enfoque principal.

Quizás tenga que ver que este filme animado, que estrena hoy en los cines de Puerto Rico, no es una producción de Walt Disney Pictures sino una adquisición del producto que quedaba de 20th Century Studios. La implicación de esto es que el balance entre el azúcar y la medicina de este material es perfecto de una forma natural y no parece dictada por convenciones comerciales.

El protagonista de “Ron’s Gone Wrong” es Barney, un preadolescente que es el único en su clase que no tiene un B-Bot. Esta es una tecnología nueva que alega darle a su usuario el amigo perfecto, un androide que sabe todo sobre “su mejor amigo” y facilita las conexiones con otras personas en todas las redes sociales. Al ver que Barney está completamente aislado de sus compañeros, su papá le consigue un B-Bot defectuoso para su cumpleaños. El que Ron no pueda ser programado por Barney para ser su mejor amigo, obliga a ambos personajes a forjar una amistad de una forma natural.

Dada su temática, el filme corría el riesgo de ser un discurso latoso con los cineastas lamentándose de que “en sus tiempos” se jugaba en las calles y muchas declaraciones huecas de lo que significa ser un verdadero amigo.

La verdadera amistad es el tema principal del filme, pero es trabajado con mucho humor y honestidad emocional. Con Ron, un personaje súper cómico que evoca ternura sin tener que recurrir a manipulaciones, el filme da en el clavo y permite filtrar una nostalgia saludable por los tiempos de antes, a la misma vez que reconoce las herramientas positivas que hay en la tecnología actual.