La actriz Nicola Coughlan, quien interpreta a Lady Featherington en Bridgerton se sinceró sobre su nueva y repentina relación con la fama. En declaraciones a la revista ELLE, admitió que el éxito tiene sus desventajas, ya que los fanáticos la reconocen instantáneamente cada vez que sale en público. La actriz afirmó sentirse incómoda en varias ocasiones y comparó la fama con “ser un perro en el metro”.

La primera temporada de Bridgerton cautivó al público y se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix, elevando a Nicola Coughlan a niveles de fama que nunca se había imaginado, y a los que todavía se está acostumbrando.

“Ser famoso es como ser un perro en el metro. Es exactamente la misma energía”, dijo Coughlan. “Cuando te subes, todos te miran. Algunas personas son demasiado sonrientes, mientras que otras te tienen miedo y no quieren acercarse, y otras te tocan sin preguntar” .

La actriz irlandesa está aprendiendo a vivir con la fama y con el hecho de atraer una atención no deseada: “Todavía puedo hacer las cosas que quiero hacer, obviamente, pero es diferente. Fui al pub con mi amigo hace un tiempo y me sentí como un animal en el zoológico. La gente solo miraba y miraba. Pero, de todos modos, la mayoría de la gente es encantadora”.

Bridgerton se coronó como la serie más vista de la historia de Netflix. La plataforma informó que 82 millones de cuentas vieron la serie en sus primeros 28 días de transmisión

La estrella de Bridgerton, por otro lado, se siente entusiasmada con repercusión de la producción de la que es parte interpretando al personaje de Penélope Featherington. Agradece el reconocimiento internacional de la audiencia y que el proyecto siga creciendo a corto y mediano plazo.

Según miembros de la producción, la segunda parte estará enfocada en los romances de Anthony Bridgerton, el mayor de los hijos de la prestigiosa familia británica, y se estrenará el 25 de marzo. La actriz de 34 años confirmó que en esta nueva temporada de la serie , las escenas junto a su coprotagonista Luke Newton ser{an un poco más audaces y subidas de tono.

Sobre ese particular desafío, Nicola comentó, divertida: “¡Va a suceder! Solíamos bromear al respecto, bromas realmente inapropiadas, como, “¿No sería gracioso si hiciéramos esto cuando lo hacemos? Y luego, a medida que pasa el tiempo, se vuelve más real. ¡Ahora ya no es divertido!’’

Nicola también reveló que no esperaba que Bridgerton se convirtiera en este verdadero fenómeno global y de manera tan rápida: “Yo estaba como, OK, genial. La gente está mirando”. Y de repente… “Es el número uno en Turquía. Es el número uno en Canadá. Número uno en los Estados Unidos’', explicó. “Empecé a compilar una lista solo para tratar de hacerla real en mi cabeza. Y luego fue ' Es el programa más grande que jamás haya estado en Netflix, 80 millones de personas’. Fue simplemente surrealista” , expresó la actriz sobre el asombro de su propio éxito.

Sin embargo, Nicola admitió que tenía el presentimiento de que el programa iba a funcionar muy bien y recordó una conversación con su compañera en la serie, Phoebe Dynevor . “Almorzamos juntos unos dos meses antes de que saliera. Recuerdo que le dije: ' Creo que tu vida va a cambiar’. Y ella respondió: ‘No, no lo sé. He hecho cosas antes que la gente pensó que iban a ser grandiosas y no funcionaron’. Sin embargo, yo tenía ese instinto al respecto”.

A pesar de la fama mundial que eventualmente le otorgó la actuación, Nicola confesó que no fue un proceso fácil llegar a donde está hoy y ofreció algunos consejos para otros noveles actores . “Cada vez que la gente dice que quiere entrar en esta industria, pienso, que tiene que desearlo realmente mucho. Porque si no lo haces, estarías loco por hacerlo, absolutamente loco. Hay muchos sacrificios que hacer”.

La actriz remarcó que durante la filmación de la serie apenas pudo ver a su familia y que a sus 20 años no se iba de vacaciones por la inestabilidad económica que sufría como consecuencia de su vocación de actriz. Y concluyó: “No quiero venderle a la gente este ideal de que todo es maravilloso y divertido. Es un trabajo duro. Pero también asombroso . Yo no podría hacer otra cosa”.