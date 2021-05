El poder de los fanáticos llega a lugares inimaginables. Tanto, que con solo organizarse y ocuparse de difundir sus intenciones adecuadamente pueden lograr grandes cosas. Así se proclamó el día “May the Fourth”.

Inicialmente solo se trataba de un pequeño grupo de fanáticos de las películas de Star Wars. Luego, y con el auge de las redes sociales, la difusión comenzó a adquirir mayor popularidad hasta convertir la idea en una celebración a lo grande.

Cómo se eligió la fecha del 4 de mayo

Como suele ocurrir en el universo de los fans, nada es casualidad. En 1977 se estrenó la primera película de “Star Wars”, creada y dirigida por George Lucas, ganando atención de un sinnúmero de personas alrededor del mundo, momento en que se creó todo un movimiento de culto que aún dura en nuestros días.

El 4 de mayo de 1979, en el periódico London Evening News se publicó un anuncio que felicitaba a Margaret Thatcher por su acceso al cargo de primera ministra del Reino Unido. El texto decía: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, que daba lugar al juego de palabras “May the Fourth/Force be with You” o a un traducido: “Que la fuerza te acompañe”.

Esas palabras fueron tomadas por los fans de “Star Wars” para sumar un lema y establecer un día fijo en el año en cual celebrar su pasión por la saga.

Desde entonces, diversos eventos y encuentros alrededor del mundo reúnen a los fans este día que, en virtud de los sucesos de la pandemia, trasladará sus celebraciones a las redes sociales, mientras la plataforma Disney+ celebra el día con el estreno de la serie animada “Star Wars: The Bad Batch”.

La serie de animación de Dave Filoni, creador de “The Clone Wars”, cuenta la historia de la conocida como “la Fuerza Clon 99” y se centrará en las misiones de este singular escuadrón que difiere genéticamente de los demás y que tiene una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y con un equipo imbatible.

Las deformidades de estos clones - presentados por primera vez en “The Clone Wars”- les dan una apariencia y personalidad única a cada uno, y aunque durante las Guerras Clon trabajaron junto a la República, ahora van por libre interviniendo en los conflictos que consideran injustos.

Siempre presentes

Esra fecha siempre es utizada por aquellas personas que estuvieron involucradas en la producción de estas populares películas y seriespara enviar mensajes en las redes sociales o participar en eventos. Este es el caso del actor Mark Hamill, quien caracterizó a Luke Skywalker, quien se mantiene sumamente activo y en contacto con el público. En esta ocasión, Hamill aprovechará el día para participar de un evento en la Universidad de Stanford, donde estudió Lucas, que se transmitirá en vivo en la web y que ayudará a recaudar fondos para estudiantes de la institución.

Por su parte, Anthony Daniels, quien caracterizó al recordado personaje C3-PO, aprovechó el día para grabar y publicar en YouTube un corto vídeo en el que leyó un capítulo de su libro “I Am C-3PO -The inside story”.

Por otro lado, Billy Dee Williams, recordado por su personaje de Lando Carlissian, también se unió a la celebración con un corto mensaje en su cuenta de Twitter animando a los fanáticos de la saga de ciencia ficción. “‘Que el cuatro (‘May the Fourth’) brillante más radiante para todos este año y que la Fuerza siempre esté contigo”.