Nueva York — Walt Disney Co. anunicó hoy, jueves, una nueva gama de películas, al igual que series y producciones para su servicio de streaming, Disney+, incluyendo la friolera de 10 series basadas en el universo de Star Wars y otras 10 producciones para la televisión inspiradas en las historietas de Marvel Comics.

La empresa reveló sus planes durante una presentación virtual para inversionistas liderada por el director ejecutivo Bob Chapek. Las producciones, sin embargo, no se limitarán a Star Wars y Marvel, pues la compañía también producirá 15 series en vivo, proyectos de la casa de animación Pixar, y películas animadas.

Chapek indico que el servicio ya cuenta con 86.8 millones de suscriptores a nivel mundial, un aumento significativo en comparación a los 74 millones de usuarios que reportaron en el mes de noviembre. Disney+ ha superado las expectativas de muchos al alcanzar una sólida cifra de suscripciones en apenas 13 meses. La empresa indicó que el precio del servicio aumentará de $7 a $8 en marzo de 2021.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el aumento ayudará a financiar todos los proyectos anunciados en la presentación como series originales, secuelas y remakes de otros proyectos. La empresa producirá una serie de precuela de “La Bella y la Bestia”, una serie animada basada en la película “Moana”, un reboot de la clásica película “Three Men and a Baby” que protagonizará Zach Efron, una serie de “Swiss Family Robinson”, y, además, un proyecto con la familia Kardashian.

Mientras, la compañía estrenará las películas Black Widow, Pixar’s Luca y una precuela de The Lion King en cines en algún momento del próximo año. A diferencia de WarnerMedia, que anunció que todas sus peliculas estrenarán en cines y en su servicio de streaming HBO Max, Disney resaltó que su estrategia para con sus largometrajes no sufrirá alteraciones.

En cuanto a series de televisión, Marvel contará con las producciones Secret Invasion, con la participación de Samuel L. Jackson (quien interpreta a Nick Fury), y que tendrá conexiones a películas futuras de superhéroes.

Por su parte, la empresa confirmó que Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, dirigirá la proxima película de Star Wars, Rogue Squadron, que estrenará en los cines en diciembre de 2023. Jenkins, de paso, se convertirá en la primera mujer en dirigir una película de Star Wars.

Entretanto, Pixar lanzará una película que tendrá como estrella a Buzz Lightyear, de la serie Toy Story, al igual que una secuela de Black Panther. La compañía indicó que no buscarán un actor que reemplace a Chadwick Boseman, quien falleció este año.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Disney producirá dos series atadas a The Mandalorian. Rangers of the New Republic y Ahsoka, que transcurrirán en el mismo periodo de tiempo de las aventuras del protector de Grogu, también conocido como Baby Yoda. También comenzaron a rodar Andor, una serie desarrollada por Tony Gilroy y protagonizada por el personaje de Diego Luna en la película Rogue One: A Star Wars Story.

Ewan McGregor retomará su rol en la serie Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen asumirá, nuevamente, el rol de Darth Vader.

El canal de cable FX, entretanto, comenzó a producir una serie basada en la serie de películas Alien.