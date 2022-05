Marvel Studios y Walt Disney Pictures estrenarán el próximo 8 de julio de 2022 “Thor: Love and Thunder”, la cuarta parte de la saga de este súperhéroe, protagonizada por Chris Hemsworth, por lo que decidieron estrenar el que posiblemente sea el último trailer de la película antes de verse en los cines.

De este nuevo corto se destaca la aparición del gran villano del filme, Gorr the God Butcher, caracterizado por un irreconocible Christian Bale, ganador del Oscar como mejor actor en 2011. Según el director de la película, este personaje llamará mucho la atención a los fanáticos de las películas de Marvel. “En mi humilde opinión, tenemos probablemente al mejor villano que Marvel haya tenido con Christian Bale”, indicó Taika Waititi, director del filme en una entrevista concedida a The Associated Press.

En esta ocasión el personaje de Thor viaja con el grupo de los Guardians of the Galaxy, justo después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”, buscando responder la pregunta: “¿y ahora qué?” “Thor sólo está tratando de descubrir su propósito, de descubrir exactamente quién es y por qué es un héroe o si debería ser un héroe”, añadió Waititi. “Supongo que podrías llamarlo una crisis de la mediana edad”.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la película trae de vuelta a Jane Foster (Natalie Portman), quien se convierte en Mighty Thor, así como Korg, caracterizado por el propio Waititi, y Valkyrie, actuado por Tessa Thompson, además de añadir al elenco a Bale y a Russell Crowe, como Zeus. Bale también es conocido por haber caracterizado en cuatro ocasiones el personaje de Batman.

Waititi expresó que es la película más loca que ha hecho. “Es un grupito de héroes geniales, realmente divertidos y raros, que forman un nuevo equipo junto a Thor”, añdió Waititi. De hecho, para mostrar esa parte cómica, en el trailer se puede ver una escena en la cual Zeus (Crowe) le quita una batola con la cual Thor (Hemsworth) está ocultándose, y lo deja completamente desnudo, provocando el asombro y el desmayo de muchos de los personajes que están en la escena. Este detalle ha provocado revuelo en las redes sociales.

Se espera que cuando llegue a los cines en julio, “Thor: Love and Thunder” se posicione entre las películas más taquilleras del año, junto con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “The Batman”, “Spiderman: No Way Home” y “Avatar”, que estrenará el 16 de diciembre de 2022.